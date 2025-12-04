به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان در نشست گروه پارلمانی حزب خود، از بیانیه‌ای که دفتر بارزانی در واکنش به سخنان دولت باغچلی منتشر کرده بود، انتقاد کرد و گفت: «در اینجا لازم می‌دانم تأکید کنم که ما به هیچ‌وجه این اظهارات بی‌احترامانه و بی‌حد و مرز را نمی‌پذیریم و قبول نداریم که هم‌پیمانمان، دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی، هدف چنین حملاتی قرار بگیرد.»

او همچنین اشاره کرد که هم عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، و هم وزارت خارجه ترکیه به‌طور رسمی نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند و اقدامات دیپلماتیک لازم آغاز شده و درخواست توضیح رسمی ارائه شده است. اردوغان افزود:

«لازم است در کوتاه‌ترین زمان این خطای بزرگ پس گرفته شود و توضیح داده شود.»

وزارت خارجه ترکیه نیز امروز در بیانیه‌ای واکنش نشان داد و اعلام کرد: «بیانیه‌ای که از سوی دفتر سخنگوی بارزانی صادر شده و در آن دولت باغچلی هدف قرار گرفته است، چه از نظر محتوا و چه از نظر ادبیات، قابل قبول نیست.»

وزارت خارجه از رهبری حزب دمکرات کردستان خواست درباره این «بیانیه بی‌احترامانه و تحریک‌آمیز» توضیح دهد و فوراً مسیر آن را اصلاح کند.

در ۲۹ ماه گذشته، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، برای شرکت در دومین روز سمپوزیوم «ملای جزیری» به جزیره در کردستان ترکیه سفر کرد. انتشار تصاویر حضور او همراه با محافظانش، موجب نگرانی برخی از مقامات ترکیه شد و دولت باغچلی، رئیس MHP، با حمله به بارزانی گفت: «این سمپوزیومی که مسعود بارزانی در آن حضور یافت مایهٔ شرم است، باید سربازان بیگانه را ببینید که با اسلحه وارد کشور ما شده‌اند.»

دفتر بارزانی با لحنی تند به باغچلی پاسخ داد و او را «نژادپرست و شوونیست» توصیف کرد و نوشت: «پیشتر تصور می‌کردیم خداوند به دولت باغچلی هدایت عطا کرده و او دست از نژادپرستی و شوونیسم برداشته است، اما گویا همان گرگ‌های خاکستری سابق اکنون بر پوست گوسفند ظاهر شده‌اند.»