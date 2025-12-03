به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، در سخنانی با تأکید بر هدف «ترکیه بدون تروریسم» گفت که هیچ‌گونه معامله یا عقب‌نشینی در روند جاری پذیرفته نیست و گفت که عبدالله اوجالان به عنوان رهبری مؤسس PKK نیز در این روند «مسئولیت خود را پذیرفته‌است». او همچنین خواستار پایبندی نیروهای کرد سوریه از جمله نیروهای سوریه دموکراتیک (SDG) و یگان های مدافع خلق (YPG) به فراخوان خلع سلاح از سوی اوجالان شد. دولت باغچه‌لی بار دیگر در ارزیابی خود از روند آغازشده در چارچوب «صلح و جامعه دموکراتیک» بر عبارت «ترکیه بدون تروریسم» تأکید کرد و گفت که در این مسیر «هیچ عقب‌گردی پذیرفته نیست» و دولت نیز به هیچ «بده‌بستان سیاسی»ای تن نخواهد داد.

باغچه‌لی در گفت‌وگو با روزنامه ترک‌گون به تحولات امنیتی و روند سیاسی جدید پرداخت و با اشاره به نقش عبدالله اوجالان اظهار داشت: «رهبری مؤسس PKK دست به مسئولیت‌پذیری زده است. پس از فراخوان ۲۷ فوریه برای صلح و جامعه دموکراتیک، PKK در ۱۲ مه اعلام کرد که سلاح را کنار گذاشته و ساختار سازمانی خود را منحل می‌کند. در ۱۱ ژوئیه نیز گروهی از نیروهای PKK سلاح‌های خود را سوزاندند. اما نیروهای SDG/YPG که در شمال‌شرق سوریه نفوذ دارند، هنوز سلاح زمین نگذاشته‌اند و به فراخوان ۲۷ فوریه امرالی پایبند نبوده‌اند. در حالی که این فراخوان، از نگاه ما، شامل همه اجزای تروریسم تجزیه‌طلبانه است. SDG/YPG باید به توافق ۱۰ مارس که با دولت دمشق امضا شده، پایبند باشد.»

همه ما ملت ترکیه هستیم

رهبر MHP تأکید کرد: «در هیچ‌گونه معامله‌ای نیستیم و کاملاً درهای هرگونه بده‌بستان بسته است. ائتلاف جمهور در هیچ اقدامی که حاکمیت ملی ترکیه یا فلسفه بنیان‌گذاری جمهوری را تضعیف کند، شرکت نخواهد کرد. کسانی که به دلایل مختلف فریب خورده‌اند اما در هیچ اقدام مسلحانه‌ای نقش نداشته‌اند، باید به کشور بازگردند و با خانواده‌هایشان دیدار کنند. جمهوری ترکیه باگذشت و مهربان است. ما همه با هم ترکیه‌ایم، همه ما ملت ترک هستیم.»

باغچه‌لی گفت کسانی که از اهداف ترکیه ناراضی‌اند «در تاریکی و توطئه» عمل می‌کنند. او افزود: «این هدف، فراتر از معاصرت و حامل چشم‌اندازی فراعصری است. هدف بزرگ است و عقب‌افتادن از آن یعنی تن‌دادن به امتیاز و تسلیم شدن.»

ترس‌ها را کنار بگذاریم، موانع را برداریم

باغچه‌لی با تأکید بر لزوم عبور از اختلافات و تقویت اعتماد گفت: «یافتن راه‌هایی که اختلافات جزئی را به فرصت تبدیل کند اهمیت دارد. مواجهه نیازمند شجاعت و اعتمادبه‌نفس است و باید از سوی همه طرف‌ها صورت گیرد. با کنار گذاشتن ترس‌ها و عبور از موانع ساختگی، می‌توانیم آرامش را به سطح جامعه بیاوریم. باید صادرکنندگان شایعه، عاملان عملیات روانی، وابستگان بیگانگان و منحرف‌کنندگان فضای رسانه‌ای را از میدان خارج کنیم. زیر چتر دولت ملی و واحد، برادری مان را با هم افزایش دهیم.»

او افزود که حملات کسانی که «از ملی‌گرایی بی‌خبرند اما به نام ملی‌گرایی به او افترا می‌زنند» نه‌تنها مانع نیست، بلکه نشانه درستی مسیر است.

کاهش شکاف‌ها میان ترک و کُرد

باغچه‌لی در پایان گفت: «ریشه‌کن کردن بذرهای تفرقه‌انگیزِ ساختهٔ قدرت‌های امپریالیستی میان ترک و کُرد، و از میان برداشتن موانع تبعیض، هدف اصلی پروژهٔ ترکیه بدون تروریسم است. این روند، تقویت‌کنندهٔ پیوندهای برادری ماست.»