بکرخان به اوزل: اگر قرار باشد پرونده جلادهای کُردها را باز کنیم، شما از همه بدهکارترید

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، در نشست فراکسیون مجلس با واکنش تند به اظهارات اوزگور اوزل درباره «سندروم استکهلم» گفت این گونه تعبیرها «تحقیر یک ملت» است و کمکی به سیاست ورزی نمی‌کند. او همچنین دیدار کمیسیون پارلمانی با عبدالله اوجالان را «نقطه عطفی در مسیر راه‌حل سیاسی مسئله کرد» دانست و خواستار انتشار علنی صورت‌جلسه دیدار شد.

چند روز پیش اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در سخنانی رابطه جدید میان دم پارتی و حزب حرکت ملی (MHP) را ناشی از سندرم استکهلم در کردها دانست. او در کنگره CHP با انتقاد از رویه های جدید سیاسی گفته بود: «نباید دوباره به دام کسانی ‌افتاد که دیروز به زور از دستشان رها شده ای؛ این شبیه سندروم استکهلم است.» سخنانی که با واکنش شدید بسیاری از سیاستمداران از جمله دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی و گلستان قلیچ کوچییگیت، عضو کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» و نائب‌رئیس فراکسیون دم پارتی، مواجه شد.

پاسخ به اوزگور اوزل: حوزه سیاسی با توهین کردن اداره نمی‌شود

تونجر بکرخان، نیز در نشست امروز فراکسیون دم پارتی به تندی به اظهارات اوزگور اوزل، رهبر CHP، درباره «سندروم استکهلم» واکنش نشان داد و آن را «تحقیرآمیز و غیرمسئولانه» توصیف کرد.

بکرخان در واکنش به سخنان اوزل گفت: «ما در مجلس درباره صلح و قانون حرف می‌زنیم، در خیابان‌ها تلاش می‌کنیم بار صلح را اجتماعی کنیم، اما از تریبون اصلی کشور به یک ملت توهین می‌شود. این سیاست نیست؛ فرار از سیاست است.»

او افزود که استفاده از استعاره‌هایی مانند «عاشق جلاد خود شدن» اهانت به یک جامعه بزرگ است: «کُردها این سرزمین را با رنج، مبارزه و مقاومت ساخته‌اند. ما جلادان را خوب می‌شناسیم؛ از قبرستان‌ها، روستاهای سوخته و پرونده‌های ناپدیدشدگان. اما هیچ‌کس نتوانست ما را قربانی کند و نخواهد توانست.»

بکرخان هشدار داد: «اگر قرار باشد دفترِ جلادان را باز کنیم، همه بدهکار خواهید شد. از همه می‌خواهیم از زبان متناقض و تحریک‌آمیز فاصله بگیرند و به راه‌حل کمک کنند.»

او ضمن تبریک به اوزگور اوزل برای انتخاب مجدد به ریاست CHP، تأکید کرد که مسئولیت تاریخی همه احزاب در برابر حل مسئله کرد، «غیرقابل چشم‌پوشی» است.

دیدار امرالی گامی مهم در روند یافتن راه‌حل برای مسئله کُرد

بکرخان همچنین بخش مهمی از سخنان خود را به دیدار اخیر کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» با عبدالله اوجالان اختصاص داد و آن را «تحولی مثبت» دانست. او گفت: «این دیدار، قدمی بسیار مهم در مسیر راه‌حل سیاسی بود. این گفت‌وگو مسئله کرد را به یک زمینۀ سیاسی قوی منتقل کرده است. این، پیروزی عقلِ حل‌مسئله در ترکیه است.»

درخواست برای شفافیت و انتشار صورت‌جلسه نشست با اوجالان

بکرخان اعلام کرد که در ۴ دسامبر کمیسیون دوباره تشکیل جلسه می‌دهد و صورت‌جلسه دیدار امرالی را در اختیار اعضا قرار می‌دهد. او افزود: «اوجالان چیزی برای پنهان‌کردن از جامعه ندارد. سال‌هاست می‌گوید هر فکری باید شفاف و در معرض افکار عمومی باشد. برای همین، ما نیز خواهان انتشار علنی صورت‌جلسه هستیم.»

به گفته او، «زمان حرف گذشته» و اکنون باید گام‌های حقوقی و اداری مشخص برای پیشبرد صلح برداشته شود: «اگر قرار است جامعه آرام شود، حکومت باید بی‌درنگ اصلاحات لازم را انجام دهد. مسئولیت اصلی بر دوش مجلس و رئیس آن، نعمان قورتولموش، است. اکنون لحظه اقدامات عملی است، نه شعار.»

مسئله کرد مسئله ۸۶ میلیون نفر است

بکرخان در پایان تأکید کرد که این روند نه به‌معنای پیوستن دم‌پارتی به هیچ ائتلاف سیاسی است و نه امتیاز دادن: «مسئله کرد مسئله کل ۸۶ میلیون نفر است. هیچ‌کس نباید در آستانه صلح درجا بزند. این مسیر، مسیر همه ماست.»