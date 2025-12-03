دردسر حضور پیشمرگ های همراه مسعود بارزانی در خاک ترکیه

به گزارش کردپرس، ترکیه پس از آن‌که انتشار تصاویر همراهی محافظان مسلح و یونیفورم‌پوش مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان (پارتی)، در سفر اخیرش به منطقه جزیره در استان شرناخ ترکیه، واکنش‌های تندی را در آنکارا برانگیخت، از اقلیم کردستان خواست شفاف‌سازیکند.

بارزانی که ریاست اقلیم کردستان عراق را از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ بر عهده داشت و همچنان بانفوذترین شخصیت سیاسی کردستان عراق محسوب می‌شود، هفته گذشته برای شرکت در یک سمپوزیوم درباره یک شاعر کرد وارد جزیره شد؛ مراسمی که شماری از مقام‌های ترک، از جمله معاون وزیر کشور، نیز در آن حضور داشتند. اما ویدئوهایی که محافظان او را با سلاح‌های بلند و یونیفورم‌های رسمی و پرچم اقلیم کردستان نشان می‌داد، موجب خشم احزاب ملی‌گرای ترک شد.

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و شریک سیاسی رجب طیب اردوغان، این حضور را «نمایش» و «توهین به حاکمیت ملی» توصیف کرد. او گفت: «این مایه رسوایی است که افرادی با یونیفورم خارجی و تفنگ‌های جنگی در خاک ما آزادانه تردد کنند.»

دفتر بارزانی در واکنش، این سخنان را «برآمده از ذهنیت شوونیستی» دانست و تأکید کرد که همه تدابیر امنیتی طبق پروتکل‌های رسمی میان مقامات ترکیه و عراق انجام شده است. در بیانیه دفتر بارزانی آمده است: «گمان می‌کردیم دولت باغچلی از نژادپرستی فاصله گرفته است، اما ظاهراً هنوز همان گرگ خاکستری قدیمی است، با این تفاوت که این بار در لباس میش در آمده‌است.»

اشاره بیانیه به نماد «گرگ خاکستری» حزب MHP و همچنین نقش اخیر باغچلی در روند صلح با پ‌ک‌ک است؛ روندی که پس از چهار دهه درگیری، در سال گذشته وارد مرحله جدیدی شده است و آنکارا امیدوار است خلع سلاح پ‌ک‌ک بتواند ثبات بیشتری را در مرزهای ترکیه و همچنین مناطق تحت کنترل اقلیم کردستان ایجاد کند.

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که تحقیقاتی درباره «تصاویر محافظان مسلح» آغاز شده است. وزارت خارجه ترکیه نیز بیانیه دفتر بارزانی را «غیرقابل‌قبول، تحریک‌آمیز و بی‌احترامی به دولت ترکیه» خواند و گفت که از اربیل خواسته است «اقدامات لازم» را در این‌باره انجام دهد.

بر اساس گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز، اظهارات دفتر بارزانی را «بی‌ادبانه» توصیف کرده و گفته امیدوار است طرف مقابل «هرچه سریع‌تر این خطای فاحش» را جبران کند.

رویترز هشدار داده است که این مناقشه بر سر حضور پیشمرگه‌ها یا محافظان مسلح در خاک ترکیه می‌تواند روابط آنکارا–اربیل را که در ماه‌های اخیر با وجود حساسیت‌ها درباره حضور پ‌ک‌ک در مناطق مرزی در مسیر بهبود بیشتر قرار گرفته بود، تیره کند.