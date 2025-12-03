به گزارش کردپرس، «عمر چلیک» سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، در واکنش به بیانیه مقر بارزانی اعلام کرد که «دولت باغچهلی» رئیس حزب حرکت ملی، هیچ انتقاد شخصی علیه مسعود بارزانی مطرح نکرده و اظهارات او تنها متوجه محافظان بارزانی بوده است؛ او همچنین استفاده از ادبیات تند در بیانیه مقر بارزانی را «بیاحترامی» دانست و خواستار اصلاح آن شد.
«عمر چلیک» سخنگوی حزب عدالت و توسعه(AKP) در گفتوگویی در گفتوگویی با شبکه «خبر ترک» اظهار داشت که حمایت بارزانی از روند جاری در ترکیه و ایجاد منطقهای دور از ترور بسیار مهم است. در همه زمینهها –جز موضوع همهپرسی– روابطی بسیار خوب و دوستانه خود با ترکیه را حفظ کرده است.»
سخنگوی حزب عدالت و توسعه افزود: «اظهارات سخنگوی مقر بارزانی بیاحترامی است. او از واژگانی چون نژادپرست و فاشیست استفاده کرده است. باغچهلی ارزیابیاش را درباره محافظان بارزانی بیان کرده و ارزیابی منفی درباره آقای بارزانی انجام نداده است.»
چلیک تأکید کرد: «دولت باغچهلی، هیچ سخن منفی و شخصی علیه بارزانی یا سفر او مطرح نکرده است. فردی که آن سخنان را نوشته، مستقیماً به باغچهلی توهین کرده و این قابل قبول نیست و باید اصلاح شود.»
وی اضافه کرد: «باغچهلی همه جامعه سیاسی را متحد کرده و در حال تلاش برای ایجاد منطقهای دور از ترور است. استفاده از چنین ادبیات تند و ناآگاهانه پذیرفتنی نیست؛ هرکس آن را نوشته باید آن را اصلاح کند.»
سخنگوی حزب عدالت و توسعه در پایان بیان داشت: «این نوع ادبیات به روند ایجاد منطقهای عاری از ترور آسیب میزند.»
