تأکید نچیروان بارزانی و معاون وزیر خارجه آمریکا بر پیگرد قانونی عاملان حمله به کورمور

به گزارش کردپرس، ظهر روز چهارشنبه ۳ دسامبر ۲۰۲۵، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، از مایکل ریگاس، معاون وزیر خارجه آمریکا که برای افتتاح ساختمان جدید کنسولگری عمومی آمریکا در اربیل به اقلیم کردستان سفر کرده است، استقبال کرد.

در این دیدار، پس از ابراز خوش‌آمدگویی، رئیس اقلیم کردستان از سفر معاون وزیر خارجه آمریکا قدردانی کرد و بار دیگر تأکید نمود: «این سفر نشانه پایبندی آمریکا به تداوم روابط طولانی‌مدت و راهبردی با عراق و اقلیم کردستان است.» همچنین نچیروان بارزانی از حمایت‌ها و همکاری‌های ایالات متحده با عراق و اقلیم کردستان در تمامی حوزه‌ها تشکر کرد.

بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کردستان، در این دیدار طرفین درباره وضعیت عمومی عراق و اقلیم کردستان گفت‌وگو کردند و بر ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصادی اقلیم تأکید داشتند. در همین چارچوب، درباره «آخرین حمله به میدان گازی کورمور» نیز بحث شد و تأکید کردند که عاملان این حمله باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و سلاح تنها در اختیار دولت باشد.

روابط آمریکا با عراق و اقلیم کردستان، نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق، تهدیدهای داعش، آخرین تحولات منطقه و چند موضوع مهم دیگر نیز از محورهای این گفت‌وگو بودند.

همزمان، کاردار سفارت آمریکا در عراق و شماری از مسئولان نیز در این نشست حضور داشتند.