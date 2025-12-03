۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۵

مسعود بارزانی: آمریکا حمله به کورمور را محکوم و از اقلیم کردستانِ قدرتمند حمایت می‌کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسعود بارزانی اعلام کرد معاون وزیر خارجه آمریکا حمله اخیر به میدان گازی کورمور را «به‌شدت» محکوم کرده و افتتاح بزرگ‌ترین کنسولگری آمریکا در اربیل را «پیامی روشن» درباره حمایت واشنگتن از اقلیم کردستان خوانده است.

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دفتر بارزانی، امروز مسعود بارزانی با مایکل ریگاس، معاون وزیر خارجه آمریکا، و هیئتی از سفارت آمریکا در عراق دیدار کرده است.

در این دیدار، معاون وزیر خارجه آمریکا از سفر به اقلیم کردستان ابراز خرسندی کرد و پیروزی روند انتخابات مجلس نمایندگان عراق و موفقیت حزب دمکرات کردستان به رهبری بارزانی را تبریک گفت. او همچنین از نقش و جایگاه بارزانی در پیشبرد اقلیم کردستان و مقابله با تروریسم و حفظ ثبات و امنیت منطقه قدردانی کرد.

معاون وزیر خارجه آمریکا بر تداوم و گسترش روابط میان آمریکا و اقلیم کردستان در همه زمینه‌ها تأکید کرد و افتتاح ساختمان جدید ـ و بزرگ‌ترین کنسولگری آمریکا در اربیل ـ را گامی مهم دانست. او تأکید کرد که افتتاح این کنسولگری پیامی روشن است مبنی بر اینکه آمریکا در کنار اقلیم کردستانی نیرومند، باثبات، آرام و شکوفا ایستاده است. وی خاطرنشان کرد که امنیت و ثبات اقلیم کردستان برای سراسر خاورمیانه اهمیت دارد و آمریکا از اقلیم پشتیبانی می‌کند.

در همین دیدار، معاون وزیر خارجه آمریکا حمله اخیر به میدان گازی کورمور را به‌شدت محکوم کرد و خواستار پایان یافتن این اقدامات خرابکارانه شد.

از سوی خود، بارزانی گفت: امروز روزی تاریخی در روابط اقلیم کردستان و آمریکا است؛ زیرا افتتاح بزرگ‌ترین کنسولگری آمریکا در پایتخت اقلیم، نشانه‌ای مهم از عمق و اهمیت این روابط است.

در بخش دیگری از سخنانش، بارزانی به تاریخ سرکوب کردها توسط رژیم‌های پیاپی عراق اشاره کرد و گفت فرصتی که در جریان قیام برای مردم اقلیم کردستان ایجاد شد و نقش آمریکا و ائتلاف در ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای حفاظت از کردستان، زمینه‌ساز آن شد که اقلیم کردستان بتواند از این فرصت بهره بگیرد، دمکراسی را تقویت کند و دولت، پارلمان و نهادهای حکومتی خود را از طریق انتخابات بنا نهد.

بارزانی همچنین به نقش مهم آمریکا در جنگ علیه تروریسم داعش اشاره کرد و گفت نیروهای پیشمرگه در این نبرد قربانیان بسیاری دادند، اما بدون حمایت آمریکا این تلفات بسیار بیشتر می‌بود.

او نقش آمریکا در منطقه را بسیار مهم دانست و قدردانی مردم اقلیم کردستان را به آمریکا ابراز کرد و گفت مردم کردستان ملتی وفادار است و در برابر حمایت و همکاری‌های واشنگتن، همواره قدردان بوده و از تقویت روابط میان دو طرف در همه زمینه‌ها پشتیبانی می‌کند.

