به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دفتر بارزانی، امروز مسعود بارزانی با مایکل ریگاس، معاون وزیر خارجه آمریکا، و هیئتی از سفارت آمریکا در عراق دیدار کرده است.

در این دیدار، معاون وزیر خارجه آمریکا از سفر به اقلیم کردستان ابراز خرسندی کرد و پیروزی روند انتخابات مجلس نمایندگان عراق و موفقیت حزب دمکرات کردستان به رهبری بارزانی را تبریک گفت. او همچنین از نقش و جایگاه بارزانی در پیشبرد اقلیم کردستان و مقابله با تروریسم و حفظ ثبات و امنیت منطقه قدردانی کرد.

معاون وزیر خارجه آمریکا بر تداوم و گسترش روابط میان آمریکا و اقلیم کردستان در همه زمینه‌ها تأکید کرد و افتتاح ساختمان جدید ـ و بزرگ‌ترین کنسولگری آمریکا در اربیل ـ را گامی مهم دانست. او تأکید کرد که افتتاح این کنسولگری پیامی روشن است مبنی بر اینکه آمریکا در کنار اقلیم کردستانی نیرومند، باثبات، آرام و شکوفا ایستاده است. وی خاطرنشان کرد که امنیت و ثبات اقلیم کردستان برای سراسر خاورمیانه اهمیت دارد و آمریکا از اقلیم پشتیبانی می‌کند.

در همین دیدار، معاون وزیر خارجه آمریکا حمله اخیر به میدان گازی کورمور را به‌شدت محکوم کرد و خواستار پایان یافتن این اقدامات خرابکارانه شد.

از سوی خود، بارزانی گفت: امروز روزی تاریخی در روابط اقلیم کردستان و آمریکا است؛ زیرا افتتاح بزرگ‌ترین کنسولگری آمریکا در پایتخت اقلیم، نشانه‌ای مهم از عمق و اهمیت این روابط است.

در بخش دیگری از سخنانش، بارزانی به تاریخ سرکوب کردها توسط رژیم‌های پیاپی عراق اشاره کرد و گفت فرصتی که در جریان قیام برای مردم اقلیم کردستان ایجاد شد و نقش آمریکا و ائتلاف در ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای حفاظت از کردستان، زمینه‌ساز آن شد که اقلیم کردستان بتواند از این فرصت بهره بگیرد، دمکراسی را تقویت کند و دولت، پارلمان و نهادهای حکومتی خود را از طریق انتخابات بنا نهد.

بارزانی همچنین به نقش مهم آمریکا در جنگ علیه تروریسم داعش اشاره کرد و گفت نیروهای پیشمرگه در این نبرد قربانیان بسیاری دادند، اما بدون حمایت آمریکا این تلفات بسیار بیشتر می‌بود.

او نقش آمریکا در منطقه را بسیار مهم دانست و قدردانی مردم اقلیم کردستان را به آمریکا ابراز کرد و گفت مردم کردستان ملتی وفادار است و در برابر حمایت و همکاری‌های واشنگتن، همواره قدردان بوده و از تقویت روابط میان دو طرف در همه زمینه‌ها پشتیبانی می‌کند.