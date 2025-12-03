معاون وزیر خارجه امریکا با نچیروان بارزانی دیدار کرد

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، امروز از مایکل ریگاس معاون وزیر خارجه امریکا استقبال کرد.
به نوشته شفق نیوز ، دفتر اطلاع رسانی ریاست اقلیم کردستان عراق با انتشار چند تصویر از این دیدار خبر داد.
این منبع اطلاعات بیشتری درباره مسائل مورد بررسی در این دیدار منتشر نکرده است.
گفتنی است این مقام امریکایی روز دوشنبه وارد بغداد، پایتخت عراق شد.
معاون وزیر خارجه امریکا در این سفر از موزه عراق بازدید کرد و با تاریخ غنی این کشور آشنا شد.
ی در ادامه با فواد حسین وزیر خارجه عراق و محمد حسین بحرالعلوم معاون وی دیدار و گفتوگو کرد.
