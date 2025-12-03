مسرور بارزانی: ساختمان کنسولگری آمریکا نماد روابط استراتژیک ماست

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در مراسم افتتاح ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در اربیل شرکت کرد و گفت این ساختمان «مانند کوهی سر برآورده» و نمادی از روابط دوجانبه است.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان از آمریکا به خاطر حمایت‌ها و کمک‌های مستمرش به اقلیم کردستان تشکر کرد.

او درباره سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: «ما به‌طور کامل از سیاست‌های رئیس‌جمهور ترامپ حمایت می‌کنیم؛ سیاست‌هایی که تأکید دارد صلح از مسیر قدرت به‌دست می‌آید.»

مسرور بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود به حملات داعش علیه اقلیم کردستان و نقش آمریکا در شکست داعش اشاره کرد.

او افزود: «به این شراکت افتخار می‌کنیم. ما در کنار یکدیگر علیه تروریسم و دیکتاتوری جنگیده‌ایم و اکنون زمان گشودن صفحه‌ای تازه است.»

نخست‌وزیر اقلیم کردستان درباره دولت تازه‌ عراق نیز گفت: «ما خواهان تشکیل دولتی هستیم که به قانون اساسی احترام بگذارد.»