به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، روز چهارشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در اربیل تأکید کرد که اقلیم کردستان از تمامی تلاش‌ها و ابتکارهای دونالد ترامپ برای تثبیت صلح و حل مشکلات منطقه حمایت می‌کند.

بارزانی افتتاح کنسولگری جدید را «نشانه‌ای تاریخی» از تداوم روابط استراتژیک میان اربیل و واشنگتن دانست و گفت حضور این مرکز دیپلماتیک بزرگ در اربیل پیام سیاسی روشنی درباره اهمیت اقلیم کردستان برای آمریکا دارد.

او با اشاره به همکاری‌های نظامی سال‌های گذشته افزود: «پیشمرگه‌ها در کنار نیروهای آمریکایی علیه داعش جنگیدند و آمریکا در دشوارترین دوران در کنار مردم کردستان ایستاد.»

رئیس اقلیم کردستان همچنین از تعیین مارک ساوایا به‌عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور عراق استقبال کرد و آن را «گامی مهم» برای تقویت ثبات در عراق و اقلیم دانست.

بارزانی در پایان بر ادامه همکاری با بغداد و آمریکا در چارچوب قانون اساسی عراق و توافقات استراتژیک مشترک تأکید کرد.