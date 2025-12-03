۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۳

در مراسم افتتاح کنسولگری آمریکا در اربیل؛

نچیروان بارزانی: از اقدامات ترامپ در راستای تحقق صلح در منطقه حمایت می‌کنیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بارزانی افتتاح ساختمان جدید کنسولگری آمریکا را نشانه‌ تداوم شراکت راهبردی میان اربیل و واشنگتن توصیف کرد و گفت: اربیل از ابتکارهای رئیس‌جمهور ترامپ برای صلح در منطقه حمایت کامل می‌کند.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، روز چهارشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در اربیل تأکید کرد که اقلیم کردستان از تمامی تلاش‌ها و ابتکارهای دونالد ترامپ برای تثبیت صلح و حل مشکلات منطقه حمایت می‌کند.

بارزانی افتتاح کنسولگری جدید را «نشانه‌ای تاریخی» از تداوم روابط استراتژیک میان اربیل و واشنگتن دانست و گفت حضور این مرکز دیپلماتیک بزرگ در اربیل پیام سیاسی روشنی درباره اهمیت اقلیم کردستان برای آمریکا دارد.

او با اشاره به همکاری‌های نظامی سال‌های گذشته افزود: «پیشمرگه‌ها در کنار نیروهای آمریکایی علیه داعش جنگیدند و آمریکا در دشوارترین دوران در کنار مردم کردستان ایستاد.»

رئیس اقلیم کردستان همچنین از تعیین مارک ساوایا به‌عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور عراق استقبال کرد و آن را «گامی مهم» برای تقویت ثبات در عراق و اقلیم دانست.

بارزانی در پایان بر ادامه همکاری با بغداد و آمریکا در چارچوب قانون اساسی عراق و توافقات استراتژیک مشترک تأکید کرد.

