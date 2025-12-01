مایکل ریگاس وارد عراق شد، مقصد بعدی اربیل و افتتاح کنسولگری آمریکا

بە گزارش کردپرس، روز دوشنبه، یکم دسامبر ۲۰۲۵، ریگاس وارد عراق شد و پس از آن به اربیل، پایتخت اقلیم کردستان، سفر خواهد کرد.
در جریان این سفر، وی کنسولگری آمریکا را در اربیل افتتاح میکند. این اقدام آغاز روابط جدیدی بین اربیل و واشنگتن خواهد بود.
کنسولگری جدید آمریکا با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیون دلاری در مساحت ۱۳ هکتاری ساخته شده است. پیش از این، برنامهریزیهای لازم انجام شده بود تا ظرفیت بیشتری برای کارمندان فراهم شود. افتتاح چنین کنسولگری در اقلیم کردستان به آمریکا امکان میدهد فعالیتهای خود را با ابعاد بزرگتر و روابط گستردهتر در این منطقه ادامه دهد.
روز چهارشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵، مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که افتتاح بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل نشانه روابط خوب میان اقلیم کردستان و آمریکا است.
