معاون وزیر خارجه آمریکا برای گشایش کنسولگری جدید به اربیل می آید

به گزارش کردپرس، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مایکل ریگاس، معاون وزیر خارجه این کشور در امور مدیریت و منابع، به اقلیم کردستان سفر می‌کند تا ساختمان جدید کنسولگری عمومی آمریکا در اربیل را افتتاح کند.

طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا، این سفر که ترکیه، عراق و اسرائیل را شامل می‌شود، بر پایبندی واشنگتن به تقویت ثبات، امنیت و رفاه در منطقه تأکید دارد.

سفر ریگاس از ۲۷ نوامبر آغاز می‌شود و تا ۵ ژانویه ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. او در این بازه زمانی به استانبول، بغداد، اربیل و در پایان به اسرائیل سفر می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است که معاون وزیر خارجه در عراق چند دیدار مهم خواهد داشت، اما محور اصلی سفر او به عراق افتتاح ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در اربیل است.

همچنین اشاره شده که ریگاس در بغداد با مقامات عراقی دیدار می‌کند و از نهادهای دیپلماتیک آمریکا در عراق نیز بازدید خواهد کرد.

او پیش از سفر به عراق، وارد ترکیه می‌شود و با مقام‌های این کشور دیدار خواهد کرد. در آخرین ایستگاه سفر نیز با هدف «تأکید دوباره بر روابط قوی میان آمریکا و اسرائیل» و تقویت حضور دیپلماتیک، به اسرائیل می‌رود.