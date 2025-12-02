استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت فرش و صنایع‌دستی به‌عنوان سرمایه فرهنگی و ظرفیت مهم اقتصادی استان، گفت: آذربایجان‌غربی باید به قطب تولید، برندینگ و صادرات فرش دستباف تبدیل شود و ایجاد یک شهرک تخصصی، زیرساخت لازم برای تحقق این هدف خواهد بود.

او با اشاره به توانمندی بخش خصوصی و نقش اتاق بازرگانی در توسعه صنایع اصیل، مأموریت عملیاتی کردن این طرح را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه سپرد و اعلام کرد که مطالعات و برنامه‌ریزی اجرایی این پروژه از طریق اتاق دنبال خواهد شد.

رحمانی گفت: شهرک صنعتی تخصصی صنایع‌دستی و فرش شامل بخش‌های متنوعی از جمله خانه هنرمندان آذربایجان‌غربی، نمایشگاه دائمی فرش و صنایع‌دستی، کارگاه‌های تخصصی و آموزشی، واحدهای تولیدی و کارآفرینی، مراکز طراحی و نوآوری، و زیرساخت‌های حمایت از صادرات خواهد بود.

به نقل از میراث آریا؛ اتاق بازرگانی ارومیه با تشکیل کارگروه تخصصی، روند مطالعاتی این طرح را آغاز کرده و قرار است نتایج اولیه آن در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.