استاندار: سهم آذربایجان غربی از صادرات فرش دستباف پایین است

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جشنواره پاسداشت هنر صنعت فرش دستباف در اتاق بازرگانی ارومیه، با اشاره به آمارهای ناچیز صادرات فعلی، این موضوع را نیازمند بازنگری جدی دانسته و افزود: با وجود ایجاد پایانه تخصصی صادرات فرش در ارومیه، آمار صادرات بهبود نیافته و لازم است فعالان این حوزه، ریشه مشکلات را دقیق بررسی و اعلام کنند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: امکان شکل‌گیری چرخه واردات مواد اولیه و صادرات محصول نهایی فراهم بوده و مصوبه جدید دولت درباره تهاتر کالاهای اساسی با صادرات فرش نیز از فرصت‌های مهم توسعه این صنعت در استان است.

استاندار آذربایجان‌غربی به علاقه شدید بازار چین به فرش ایرانی نیز اشاره کرده و افزود: برنامه‌ریزی هدفمند برای حضور مؤثر فرش ایرانی و فرش دستباف استان در بازارهای جهانی ضروری است.

رحمانی همچنین با درخواست از تمامی فعالان، اتحادیه‌ها و صادرکنندگان استان جهت همکاری و ارائه راهکارهای عملی توسعه صادرات فرش، اضافه کرد: طرح جدید بانک تجارت برای حمایت از تأمین مواد اولیه و صادرات فرش که پایلوت آن در ارومیه اجرا می‌شود، یک فرصت مهم برای رونق تولید و اشتغال بوده و روند اجرای آن باید تسریع شود.

او فرش دستباف را ترکیبی از هنر، فرهنگ و اقتصاد معرفی کرده و افزود: این صنعت با کمترین هزینه می‌تواند اشتغال قابل‌توجهی ایجاد کند و ما در استان تمام موانع داخلی را برطرف کرده و پیگیری‌های ملی نیز در جریان است تا جایگاه واقعی فرش احیا شود.

استاندار آذربایجان‌غربی این استان را یکی از قطب‌های اصلی تولید فرش کشور دانسته و گفت: آذربایجان‌غربی با برخورداری از استادکاران بنام و طرح‌های جهانی همچون فرش خوی، شاهین‌دژ و تکاب، جایگاه ویژه‌ای در سطح بین‌المللی دارد.

رحمانی افزود: در زمینه ارائه تسهیلات به برنامه‌های تولید و صادرات فرش، مشکلی وجود ندارد، اما باید صادرات را در سطح ملی و استانی بیش از پیش تقویت کنیم.

او همچنین بر ضرورت حمایت از بافندگان تأکید کرده و اظهار کرد: پیگیری بیمه و رفاه بافنده‌ها به‌صورت ملی انجام خواهد شد و استان می‌تواند نقش مؤثری در این روند ایفا کند.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان به موقعیت ویژه استان در حوزه تجارت خارجی اشاره کرده و افزود: صادرکنندگانی که تعهدات ارزی دارند، می‌توانند از طریق گمرکات استان نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند تا در کنار رفع تعهداتشان، نیازهای کشور نیز تأمین شود.