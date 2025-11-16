کردستان قطب فرش دستباف جهان؛ ۹۰ هزار بافنده همچنان در انتظار بیمه

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت کردستان در گفت و گو با کرد پرس، با تأکید بر اهمیت جایگاه فرش ایرانی در بازارهای جهانی، گفت: نقش و نگار تاریخی و اصیل فرش ایرانی بیانگر هویت فرهنگی این سرزمین است و همین اصالت، دلیل ماندگاری و محبوبیت آن در داخل و خارج از کشور بوده است.

طه سمیعی با اشاره به گستردگی فعالیت های صنف فرش در مرکز کردستان، افزود: اتحادیه فرش سنندج دارای ۳۵۰ پروانه کسب فعال در حوزه های فرش، قالیشویی، کالای خواب و سمساری است و تاکنون ۱۵ هزار کارت فعال قالیبافی تحت نظارت این اتحادیه صادر شده است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از اشتغال کردستان وابسته به فرشبافی است، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ هزار بافنده در استان فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۵ هزار نفر در سنندج صاحب کارت فعال قالیبافی هستند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت کردستان همچنین بر جایگاه جهانی فرش های این خطه تأکید کرد و ادامه داد: فرش های دستباف سنندج و بیجار از اصیل ترین و شناخته شده ترین فرش های دستباف جهان اند و نام کردستان در میان قطب های اصلی فرش اصیل ایرانی می درخشد.

سمیعی با اشاره به نقش اقتصادی این قشر، یادآور شد: جامعه فرشبافان سهم مهمی در اشتغال پایدار و اقتصاد خانوار دارند و انتظار می رود سازوکارهای حمایتی از آنان تقویت شود.

وی بیان کرد: با نتایج سفر اخیر رئیس جمهور به استان و نگاه حمایتی استاندار، امیدواریم موضوع بیمه بافندگان و پیگیری سوابق گذشته آنان با جدیت در دستور کار دولت قرار گیرد.