کردستان قطب فرش دستباف جهان؛ ۹۰ هزار بافنده همچنان در انتظار بیمه

کردستان قطب فرش دستباف جهان؛ ۹۰ هزار بافنده همچنان در انتظار بیمه

سرویس کردستان - در حالی که کردستان به عنوان یکی از مهم ترین خاستگاه های فرش اصیل ایرانی شناخته می شود، حدود ۹۰ هزار بافنده فعال این استان هنوز از پوشش بیمه محروم اند؛ موضوعی که به گفته مسئولان استانی، باید با جدیت در پی سفر اخیر رئیس جمهور و تأکید بر حمایت از جامعه فرشبافان پیگیری شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت کردستان در گفت و گو با کرد پرس، با تأکید بر اهمیت جایگاه فرش ایرانی در بازارهای جهانی، گفت: نقش و نگار تاریخی و اصیل فرش ایرانی بیانگر هویت فرهنگی این سرزمین است و همین اصالت، دلیل ماندگاری و محبوبیت آن در داخل و خارج از کشور بوده است.

طه سمیعی با اشاره به گستردگی فعالیت های صنف فرش در مرکز کردستان، افزود: اتحادیه فرش سنندج دارای ۳۵۰ پروانه کسب فعال در حوزه های فرش، قالیشویی، کالای خواب و سمساری است و تاکنون ۱۵ هزار کارت فعال قالیبافی تحت نظارت این اتحادیه صادر شده است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از اشتغال کردستان وابسته به فرشبافی است، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ هزار بافنده در استان فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۵ هزار نفر در سنندج صاحب کارت فعال قالیبافی هستند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت کردستان همچنین بر جایگاه جهانی فرش های این خطه تأکید کرد و ادامه داد: فرش های دستباف سنندج و بیجار از اصیل ترین و شناخته شده ترین فرش های دستباف جهان اند و نام کردستان در میان قطب های اصلی فرش اصیل ایرانی می درخشد.

سمیعی با اشاره به نقش اقتصادی این قشر، یادآور شد: جامعه فرشبافان سهم مهمی در اشتغال پایدار و اقتصاد خانوار دارند و انتظار می رود سازوکارهای حمایتی از آنان تقویت شود.

وی بیان کرد: با نتایج سفر اخیر رئیس جمهور به استان و نگاه حمایتی استاندار، امیدواریم موضوع بیمه بافندگان و پیگیری سوابق گذشته آنان با جدیت در دستور کار دولت قرار گیرد.

