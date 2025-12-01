به گزارش کردپرس، سخاوت خیرخواه با اشاره به ظرفیتهای ویژه این هنر در شهرستانهای مختلف استان گفت: آذربایجان غربی با تولید سالانه ۲۶۰ هزار مترمربع فرش و برخورداری از ۷۲ هزار بافنده شناسایی شده، سهم ۱۰ درصدی از تولید کشور را به خود اختصاص داده و رتبه ششم را داراست.
او با اشاره به جایگاه راهبری سازمان صمت در حوزه فرش افزود: مدیریت این بخش در مقاطع مختلف بین دستگاهها جابهجا شده، اما امروز با برنامهریزی وزارت صمت و حضور نماینده مرکز ملی فرش ایران، تلاش میکنیم چالشها و نیازهای فعالان این حوزه را بهصورت میدانی بشنویم و برای آنها تصمیمگیری دقیقتری داشته باشیم.
خیرخواه از ثبت دو برند فرش دست باف آذربایجان غربی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) خبر داد و گفت: این افتخار علاوه بر معرفی هنر فاخر استان، مسئولیت ما را برای حمایت بیشتر از بافندگان چند برابر میکند.
مدیرکل صمت آذربایجان غربی با تشریح آمار تولید و اشتغال استان افزود: در آذربایجانغربی ۷۲ هزار بافنده شناسایی شدهاند که ۲۵ هزار نفر از آنها تحت پوشش بیمه قالیبافی تامین اجتماعی و عشایری هستند؛ البته تعدادی نیز هنوز موفق به بهرهمندی از بیمه نشدهاند که پیگیری آن در دستور کار ماست، سالانه ۲۶۰ هزار مترمربع فرش در استان تولید میشود و این میزان، سهم ۱۰ درصدی از تولید کشور را برای استان رقم زده است.
خیرخواه ادامه داد: پس از استانهای آذربایجانشرقی، اصفهان و خراسان رضوی، آذربایجانغربی رتبه ششم تولید فرش کشور را دارد، تنها در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴، بافندگان استان ۱۳۲ هزار مترمربع فرش تولید کردهاند.
او با اشاره به ظرفیت تشکلها و نهادهای صنفی استان گفت: در استان به تعداد ۵۱ تعاونی شهر داریم و ۲۲ مورد از آنها فعال هستند و بیش از ۲ هزار عضو فعال وجود دارد. همچنین تعاونیهای روستایی با ۱۱ هزار عضو، نقش مهمی در تولید فرش دارند.
مدیرکل صمت استان بخشی از سخنان خود را به وضعیت صادرات اختصاص داد و بیان کرد: فرش دستباف استان در سالهای گذشته به کشورهای اروپایی بهویژه آلمان، همچنین آمریکا، ژاپن و روسیه صادر شده است؛ اما به دلیل مشکلات متعدد، صادرات فرش در سالهای اخیر با کاهش مواجه شده است.
او ادامه داد: در سال گذشته تنها حدود ۴۹ میلیون دلار صادرات فرش در کشور ثبت شده که نسبت به سنوات گذشته بسیار کاهش یافته است.
خیرخواه افزود: گمرک آذربایجان غربی یکی از گمرکات تخصصی صادرات فرش می باشد و امیدواریم این ظرفیت به نفع صادرات فرش استان تسهیل شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات ساختاری گفت: متأسفانه محدودیتهای اداری و ساختاری باعث شده نتوانیم خدماتی در شأن فعالان این حوزه ارائه کنیم، اما تلاش میکنیم تا حد توان موانع توسعه و سرمایهگذاری را در حوزه فرش و سایر بخشهای صنعتی استان برطرف کنیم.
