به گزارش کردپرس، عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که روز دوشنبه، حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان در سطحی عالی با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

هیوا گیلانی، عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات، در گفت‌وگو با رسانه حزبی اعلام کرده است که روز دوشنبه، اول دسامبر ۲۰۲۵، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در سطحی بالا دیدار می‌کنند.

او گفته است حزب دمکرات در روزهای آینده دیدارهایی با دیگر جریان‌های سیاسی نیز انجام خواهد داد.

گیلانی درباره دیدار دمکرات و اتحادیه میهنی گفته است: تمام تلاش‌ها بر این است که کابینه جدید دولت اقلیم کردستان تشکیل شود؛ چراکه در گذشته انعطاف نشان داده شد اما اتحادیه میهنی پیش نیامد.

او همچنین اشاره کرده است که حزب دمکرات کردستان قصد دارد دو پیام را به دیگر طرف‌ها منتقل کند: نخست، ضرورت ساماندهی دوباره فضای سیاسی داخلی کردها؛ و دوم، توافق بر سر یک بسته و موضع مشترک در خصوص دولت آینده عراق.