به گزارش کردپرس، محمد خلیل، نامزد موفق حزب در دور ششم انتخابات پارلمانی عراق، بر پافشاری حزبش برای به‌دست‌آوردن پست ریاست‌جمهوری تأکید کرده و گفته است گفت‌وگوهای رسمی با همه طرف‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته است: «پست ریاست‌جمهوری این‌بار حقی شایسته برای حزب دمکرات است و این موضع بر پایه نتایج انتخابات گرفته شده است.»

محمد خلیل اشاره کرده است که معیارهای دمکراتیک درباره تقسیم مناصب سیاسی تأکید دارد که «جریانی که بیشترین آرا را کسب کرده، شایسته تصدی پست ریاست‌جمهوری است.»

او همچنین تأکید کرده از آنجا که حزب دمکرات در سطح اقلیم و عراق بیشترین رأی کُردی را به دست آورده، این منصب را «حق مسلم و بدون تردید خود» می‌داند.

در بخش دیگری از سخنانش، محمد خلیل درباره نقش آینده این منصب گفت که پست ریاست‌جمهوری در دوره‌های گذشته «تأثیرگذار نبوده»، اما اگر حزب دمکرات آن را در اختیار بگیرد «دیدگاه روشنی برای فعال‌سازی نقش این جایگاه سیاسی مهم و اثرگذار» دارد.

او درباره آغاز گفت‌وگوها افزود: «مذاکرات رسمی حزب دمکرات هفته آینده با طرف‌های کُردی، سنی و شیعه آغاز خواهد شد.»