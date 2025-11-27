به گزارش کردپرس، اتحاد اسلامی کردستان طرحی ابتکاری به احزاب رقیب در انتخابات مجلس نمایندگان عراق در اقلیم کردستان ارائه کرده و خواستار آن شده است که رأی به نخست‌وزیر آینده عراق به‌صورت مشروط صورت گیرد.

دکتر صلاح‌الدین بابکر، سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان، اعلام کرد این حزب از منظر مسئولیت ملی و با هدف تقویت جایگاه اقلیم، خدمت به شهروندان و حل مشکلات باقی‌مانده میان بغداد و اربیل، خواستار نشست مشترکی در سطح دفتر سیاسی احزاب کرد شده است.

او افزود: «پیشنهاد تشکیل یک کمیته عالی را مطرح می‌کنیم تا نقشه‌راهی مشترک برای چگونگی مذاکرات، حفظ دستاوردها، تثبیت حقوق مشروع اقلیم و بهره‌برداری از نتایج انتخابات تدوین کند.»

به گفته صلاح الدین بابکر، در این نقشه‌راه «خطوط قرمز» اقلیم شامل حقوق و بودجه، ماده ۱۴۰ قانون اساسی، قانون نفت و گاز و جایگاه نیروهای پیشمرگه مشخص و به‌عنوان شروط حمایت و رأی‌دادن به نخست‌وزیر آینده عراق تعیین شده است.

سخنگوی اتحاد اسلامی همچنین تأکید کرد که باید تمام تلاش‌ها برای بازگرداندن حقوق و سهم مالی مشروع شهروندان اقلیم کردستان به‌کار گرفته شود.