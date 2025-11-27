جایگاه کُردها در انتخابات مجلس نمایندگان عراق در استان کرکوک

کردپرس

دوره اول انتخابات مجلس نمایندگان عراق – ۳۰/۱/۲۰۰۵:

در این انتخابات، از مجموع ۵۷۶ هزار واجد شرایط رأی در کرکوک، ۳۹۷ هزار و ۲۴۴ نفر با مشارکت ۶۹ درصدی رأی دادند.

کُردها (لیست ائتلاف کردستانی و جماعت اسلامی) توانستند ۲۳۹ هزار و ۲۳۲ رأی یعنی ۶۱ درصد کل آرای مشارکت‌کنندگان را به دست آورند.

🔹 انتخابات مجلس نمایندگان عراق – ۱۵/۱۲/۲۰۰۵:

در این دوره که ۹ کرسی به کرکوک اختصاص داشت، از مجموع ۵۸۵ هزار و ۵۴۲ رأی صحیح، کُردها (لیست ائتلاف کردستانی و اتحاد اسلامی) ۳۱۸ هزار و ۸۹۲ رأی یعنی ۵۵ درصد آرای صحیح را به دست آوردند.

لیست ائتلاف کردستانی توانست ۵ کرسی از ۹ کرسی کرکوک را کسب کند.

🔹 پس از ۲۰ سال و انتخابات ۱۱/۱۱/۲۰۲۵:

از مجموع ۵۹۲ هزار و ۲۸۳ رأی صحیح، احزاب کُردی (یکیتی/اتحادیه میهنی، حزب دمکرات، نسل نو، جبهه خلق، سوسیالیست) در مجموع ۲۵۳ هزار و ۴۴ رأی یعنی ۴۲.۷ درصد آرا را به دست آوردند و ۵ کرسی از مجموع ۱۲ کرسی به آن‌ها رسید.

---

۱) کرکوک در انتخابات مجلس ملی عراق – سال ۲۰۰۵

در انتخابات ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵، از مجموع ۵۷۶ هزار رأی‌دهنده، مشارکت ۶۹ درصدی ثبت شد و ۳۹۷ هزار و ۲۲۴ رأی صحیح بود. ۶ هزار و ۶۲ رأی باطل اعلام شد.

به دلیل آنکه انتخابات در قالب یک حوزه کشوری برگزار شد، کرسی خاصی برای استان‌ها تعیین نشده بود.

در این انتخابات لیست ائتلاف کردستانی (متشکل از بیشتر احزاب کردی به‌جز جماعت اسلامی) بیشترین آرای استان را با ۵۹.۷ درصد به خود اختصاص داد.

---

۲) کرکوک در انتخابات مجلس نمایندگان عراق – سال ۲۰۰۵

در انتخابات ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵، از مجموع ۶۹۱ هزار و ۵۸۱ واجد شرایط، ۵۹۵ هزار و ۳۳۵ نفر رأی دادند. از این تعداد ۵۸۵ هزار و ۵۴۲ رأی صحیح (۸۴.۷٪) بود و ۹ هزار و ۷۹۳ رأی باطل شد.

لیست ائتلاف کردستانی بیشترین رأی و بیشترین کرسی‌ را کسب کرد.

---

۳) کرکوک در انتخابات مجلس نمایندگان عراق – سال ۲۰۱۰

در انتخابات ۷ مارس ۲۰۱۰:

از مجموع ۵۵۷ هزار و ۳۷ رأی‌دهنده، لیست ائتلاف کردستانی که شامل اتحادیه میهنی، حزب دمکرات و چند حزب دیگر بود، توانست:

۲۰۶ هزار و ۵۴۲ رأی (۳۷٪) کسب کند

۶ کرسی از مجموع ۱۲ کرسی به دست آورد (۵۰٪)

در مقایسه:

لیست عراقیه: ۲۱۱ هزار و ۳۳۶ رأی (۳۷.۹٪) و ۶ کرسی

لیست رافدین: ۲۸ هزار و ۷۸ رأی (۵٪) و ۱ کرسی



اما مجموع آرای همه لیست‌های کردی ۲۷۸ هزار و ۱۷۰ رأی بود (۴۹.۹٪).

با این حال، چون برخی احزاب کردی حد نصاب لازم را نیاوردند (به‌دلیل قیمت هر کرسی برابر با ۴۶ هزار و ۴۱۹ رأی) هیچ کرسی به آن‌ها نرسید و رأی‌ها سوخت.

در نتیجه نسبت رأی کُردها از ۶۳.۴٪ در ۲۰۰۵ به ۴۹.۹٪ در ۲۰۱۰ کاهش یافت؛ یعنی ۱۳.۵ درصد افت.

نسبت کرسی‌ها هم ۱۳.۴ درصد کاهش یافت.

---

۴) کرکوک در انتخابات مجلس نمایندگان عراق – سال ۲۰۱۴

در انتخابات ۳۰ آوریل ۲۰۱۴:

از مجموع ۵۷۰ هزار و ۷۹۵ رأی‌دهنده و ۱۲ کرسی:

اتحادیه میهنی: ۲۰۹٬۹۶۴ رأی → ۶ کرسی

حزب دمکرات: ۶۳٬۰۷۶ رأی → ۲ کرسی



بهای هر کرسی: ۴۷٬۵۶۶ رأی

---

۵) کرکوک در انتخابات مجلس نمایندگان عراق – سال ۲۰۱۸

در انتخابات ۱۲ مه ۲۰۱۸، حزبدمکرات در کرکوک شرکت نکرد. از مجموع ۱۲ کرسی و ۴۸۴٬۶۱۸ رأی‌دهنده:

اتحادیه میهنی: ۶ کرسی با ۱۸۳٬۲۸۳ رأی

ائتلاف عربی کرکوک: ۳ کرسی با ۸۴٬۱۰۲ رأی

جبهه ترکمانی: ۳ کرسی با ۷۹٬۶۹۴ رأی

لیست نیشتمان (جنبش تغییر، ائتلاف، جماعت عدالت): ۱۴٬۱۱۸ رأی (بدون کرسی)

نسل نو: ۱۳٬۰۹۶ رأی

حزب سوسیالیست دمکرات کردستان: ۷٬۲۴۳ رأی

اتحاد اسلامی: ۴٬۶۳۱ رأی

---

۶) کرکوک در انتخابات مجلس نمایندگان عراق – سال ۲۰۲۱

در انتخابات ۱۰/۱۰/۲۰۲۱:

مجموع آرای صحیح: ۴۰۹٬۴۹۴

ترکیب آرا:

کُردها: ۱۶۰٬۳۷۰ رأی

عرب‌ها: ۱۲۰٬۶۷۲ رأی

ترکمان‌ها: ۴۵٬۷۷۳ رأی

مستقل‌ها: ۸۲٬۶۷۹ رأی



آرای احزاب کُردی:

اتحادیه میهنی: ۸۲٬۲۸۶ رأی → ۴ کرسی

حزب دمکرات: ۴۹٬۵۳۸ رأی → ۲ کرسی

نسل نو: ۲۵٬۳۹۱ رأی → ۱ کرسی

جنبش تغییر: ۲٬۴۸۱ رأی

سوسیالیست: ۴۲۵ رأی

زحمتکشان: ۲۴۹ رأی

جماعت عدالت و اتحاد اسلامی: بدون رأی مؤثر (چون نامزد نداشتند)

---

هفتم: کرکوک در انتخابات مجلس نمایندگان عراق در سال ۲۰۲۵

ششمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان عراق در تاریخ ۱۱/۱۱/۲۰۲۱ در سطح تمام استان‌های عراق برگزار شد. در این انتخابات، استان کرکوک نیز مانند سایر استان‌های عراق یک حوزه انتخاباتی بود و ۱۲ کرسی عمومی برای آن تعیین شده بود، به‌جز یک کرسی ویژه مسیحیان.

در سطح این استان، ۹۵۳ هزار و ۲۶۷ شهروند واجد شرایط رأی‌دادن بودند. در این انتخابات، کردها در این استان مشارکتی گسترده داشتند و نتایج آن نیز همان‌گونه که کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد، به شرح زیر بود:

۶۲۱ هزار و ۷۳۳ شهروند با نرخ مشارکت ۶۵٪ در فرآیند رأی‌گیری شرکت کردند.

۵۹۲ هزار و ۲۸۳ رأی به‌درستی ثبت شده بود.

میزان رأی و تعداد کرسی‌های به‌دست‌آمده توسط جریان‌ها و احزاب شرکت‌کننده در استان کرکوک به این صورت بود:

اتحادیه میهنی کردستان: ۴ کرسی با ۱۷۸ هزار و ۸۴۵ رأی

حزب تقدم: ۳ کرسی با ۱۰۷ هزار و ۳۷ رأی

جبهه ترکمانی عراق متحد: ۲ کرسی با ۶۶ هزار و ۱۷۹ رأی

حزب دمکرات کردستان: ۱ کرسی با ۵۹ هزار و ۳۷۴ رأی

ائتلاف عربی در کرکوک: ۱ کرسی با ۵۳ هزار و ۴۶ رأی

ائتلاف عزم: ۱ کرسی با ۴۶ هزار و ۴۱۲ رأی

فهرست‌ها و شخصیت‌های دیگر این استان که موفق به کسب کرسی نشدند: در مجموع ۸۱ هزار و ۳۹۰ رأی به دست آوردند.