بژی، شیرینی محبوب کردی

خبرگزاری کردپرس _ بژی یا برساق یکی از خوشمزه‌ترین انواع شیرینی کرمانشاهی است که در برخی دیگر از استان‌های ایران هم درست می‌شود. بژی در زبان کردی یعنی: زنده باشی! این شیرینی محلی ماندگاری طولانی‌ مدتی دارد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، کرمانشاه یکی از شهرهای خلاق و ثبت شده در جهان با موضوع خوراک است، تاکنون 60 خوراک ثبت ملی و 240 خوراک دیگر در دست پژوهش است، یکی از این خوراک ها برساق است که در ادامه با نحوه تهیه آن آشنا می شوید.

طرز تهیه برساق محلی کرمانشاه:

این نان روغنی شیرین که به زبان محلی برساق گفته می شود، نان محلی کرمانشاه است. در زبان ترکی سنقری به آن پیشیک نیز گفته می شود.

برای درست کردن نان روغنی شیرین، تخم مرغ، شکر، نمک و زردچوبه را باهم ترکیب می کنیم بعد آرد و روغن حیوانی کرمانشاهی رو که از قبل داغ کردیم اضافه میکنیم و کامل ورز می دهیم تا خمیری شکل شود.

اگر خمیر به دست چسبید، به تدریج مقدار دیگری آرد به آن اضافه کرده ورز دهید تا حدی که به دست نچسبد. خمیر را در پلاستیک پیچیده و در جایی نسبتا خنک به مدت یک روز بگذارید بماند تا آماده شود.

اگر هوا گرم است و احتمال میدهید خمیر ترش میشود، میتوانید در طبقه پایین یخچال بگذارید استراحت کند.

سپس روی سطح میز کار آرد بپاشید. به اندازه گردو از خمیر جدا کنید و با وردنه یا با دست خمیر را باز کنید، البته نیاز نیست نازک شود. سپس در روغن نسبتا داغ سرخ کنید.

حتما از روغن کرمانشاهی استفاده کنید تا این نان سنتی را با طعم محلی آن آماده و میل کنید.

منبع: سازمان فرهنگی هنری شهرداری کرمانشاه