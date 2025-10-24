نان برنجی، سوغات کهن کرمانشاه

خبرگزاری کردپرس _ در تهیه این شیرینی از آرد برنج، شکر، روغن جامد، تخم مرغ، زعفران، خرفه و روغن کرمانشاهی استفاده می‌شود. نان برنجی انواع گوناگونی نیز دارد که از آن میان می‌توان به نان برنجی ساده با روغن کرمانشاهی و نان برنجی زعفرانی اشاره کرد.

جالب است که بدانید نان برنجی قدمت تاریخی دارد. شهر کرمانشاه در مسیر جاده ابریشم بود و به همین علت، مسافران و زائران فراوانی به این شهر رفت‌ و آمد داشته‌اند. بخاطر این مسافران، مردم کرمانشاه به فکر پخت ماده‌ای بوده‌اند که هم ماندگاری بالایی داشته باشد و هم بتواند ارزش غذایی بالایی را در خود جای دهد تا افراد در طول مسیر بتوانند آن را مصرف کنند. به همین دلیل مردم این خطه سعی در تهیه شیرینی از جنس خوراک اصلی مسافران و زائران کردند که از برنج تشکیل می‌شود.

از آنجا که در این سفرهای زیارتی و تجاری برنج هم از گیلان و مازندران با زحمت به این منطقه حمل می‌شد، منبع اصلی این شیرینی، برنج قرار گرفت که شیوه پخت آن هم شبیه به کلوچه برنجی گیلان است که در کرمانشاه تکمیل‌تر شده و به شکل خشک برای ماندگاری بالا طبخ شد. قبل از آن نیز شیرینی مشابهی در کرمانشاه وجود داشت که با شکل و شمایل مشابه از آرد گندم تهیه می‌شد که نرم‌تر بود اما این شیرینی با آرد برنج طعم بسیار بهتر و متفاوتی به خود گرفت و تا به امروز هم طرفداران خود را دارد. قدمت و پیشینه نان برنجی در کرمانشاه به ۱۵۰ سال پیش و اواخر زمان حکومت قاجار باز می‌گردد و از ۱۵۰ سال پیش به بعد به عنوان یکی از سوغات های معروف کرمانشاه ماندگار شد.

خواص نان برنجی

نان برنجی، از آرد برنج و روغن حیوانی تهیه می‌شود. به همین دلیل سرشار از مواد مختلف از جمله ویتامین A، ویتامین D، ویتامین E ،ویتامین K، ویتامین C، کلسیم، فیبر و پروتئین است. علاوه بر این موارد آرد برنج فاقد گلوتن است و این سوغات برای کسانی که به گلوتن حساسیت دارند، مشکلی ایجاد نمی‌کند.

منبع: پایگاه خبری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه