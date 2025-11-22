سرویس سوریه - «فیصل یوسف» سخنگوی شورای میهنی کردهای سوریه با اشاره به استقبال گرم رهبران اقلیم کردستان از هیئت ENKS در کنفرانس MEPS 2025، اعلام کرد که اقلیم کردستان همچنان قاطعانه از تلاشها برای اتحاد سیاسی نیروهای کُرد در شمال و شرق سوریه حمایت میکند.
فیصل یوسف تأکید کرد که دعوت از هیئت ENKS به کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS 2025) در دهوک و استقبال گرمی که از سوی رئیس اقلیم کردستان مسعود بارزانی و نخستوزیر این اقلیم از آنها صورت گرفت — حامل یک پیام سیاسی روشن بود.
«الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان نیز در روز دوم نشست سخنرانی کرد. او ریشه بحران طولانیمدت سوریه را در مسئله حلنشده کُردها، نظام متمرکز اقتدارگرا و انکار حقوق جوامع متنوع سوریه دانست.
