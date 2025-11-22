به گزارش کردپرس، «فیصل یوسف» سخنگوی شورای میهنی کردهای سوریه (ENKS) در سخنانی اعلام کرد که اقلیم کردستان همچنان از اتحاد سیاسی کُردها در کردستان سوریه حمایت می‌کند. او به استقبال گرم رؤسای اقلیم کردستان از جمله مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی در کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه در دهوک اشاره کرد.

به نوشته شبکه کردستان۲۴، «فیصل یوسف» سخنگوی ENKS روز جمعه اعلام کرد که اقلیم کردستان همچنان قاطعانه از تلاش‌ها برای تقویت اتحاد سیاسی میان نیروهای کُرد در شمال و شرق سوریه حمایت می‌کند. او تحولات اخیر در در کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS 2025) در دهوک را «بسیار دلگرم‌کننده» توصیف کرد.

فیصل یوسف تأکید کرد که دعوت از هیئت ENKS به کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS 2025) در دهوک و استقبال گرمی که از سوی رئیس اقلیم کردستان مسعود بارزانی و نخست‌وزیر این اقلیم از آنها صورت گرفت — حامل یک پیام سیاسی روشن بود.

او گفت: «دعوت به MEPS و استقبال گرم مسعود بارزانی و مسرور بارزانی نشان می‌دهد که اقلیم کردستان همچنان متعهد به حمایت از وحدت نیروهای سیاسی کُرد در کردستان سوریه است.»

او افزود حضور هیئت کردستان سوریه در MEPS و استقبال در سطح بالا «باعث خوشحالی تمام مردم کُرد شد» و نشان‌دهنده افزایش امید میان کُردهای سوریه برای ازسرگیری گفت‌وگو و آشتی سیاسی است.

اظهارات ENKS تنها دو روز پس از سخنرانی مهم مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در MEPS 2025 مطرح شد. عبدd در تاریخ ۱۹ نوامبر از مسرور بارزانی و برگزارکنندگان کنفرانس به خاطر استقبال گرم و محترمانه تشکر کرد.

عبدی گفت: «با گرمی بسیار از ما استقبال شد.» او اشاره کرد که نتایج و تعهدات MEPS 2025 می‌تواند به حل بحران‌های منطقه و پیشبرد صلح بلندمدت کمک کند. او اهمیت گفت‌وگو، تمرکززدایی، و به‌رسمیت‌شناختن حقوق سیاسی کُردها را از عناصر ضروری هر راه‌حل پایدار برای سوریه و منطقه دانست.

«الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان نیز در روز دوم نشست سخنرانی کرد. او ریشه بحران طولانی‌مدت سوریه را در مسئله حل‌نشده کُردها، نظام متمرکز اقتدارگرا و انکار حقوق جوامع متنوع سوریه دانست.

او گفت: «یک نظام تک‌زبانه و تک‌رنگ که بر نفی دیگری بنا شده، هرگز نمی‌تواند صلح یا ثبات به ارمغان بیاورد.»