دعوت احمد شرع از ENKS برای مذاکرات دمشق؛ آزمون وحدت کُردها در سوریه

به گزارش کردپرس، در روزهای اخیر، دعوت رسمی «احمد شرع» رئیس دولت موقت سوریه از شورای میهنی کُردهای سوریه (ENKS) برای سفر به دمشق و آغاز مذاکرات رسمی، به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی در میان احزاب کُردی و محافل شمال و شرق سوریه تبدیل شده است. این دعوت بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته و پرسش‌هایی دربارهٔ اتحاد کُردها، نقش طرف‌های خارجی و آینده روند سیاسی در سوریه ایجاد کرده است.

دعوت رسمی و فهرست اعضای هیئت

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، احمد شرع از ۱۵ نفر از اعضای ENKS دعوت کرده است، شامل ۵ عضو دفتر سیاسی و ۱۰ دبیرکل و اعضای دیگر احزاب وابسته به شورا. فهرست اعضای هیئت ابتدا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و سپس منابع نزدیک به ENKS صحت آن را تأیید کردند.

فیصل یوسف، سخنگوی ENKS، در مصاحبه با روداو گفت: «اگر دعوت شویم، می‌رویم؛ اما این سفر تنها در چارچوب هیئتی مشترک و هماهنگ با دیگر طرف‌های کُردی انجام خواهد شد. ما طرف‌های دیگر را نیز در جریان قرار می‌دهیم.»

او تأکید کرد که این هیئت طبق تصمیمات «کنفرانس وحدت و موضع مشترک کُردها در کردستان سوریه» (۲۶ آوریل ۲۰۲۵) عمل می‌کند و هر اقدامی که وحدت کُردها را تضعیف کند، پذیرفتنی نیست.»

موضع ENKS و تأکید بر اتحاد کُردی

ENKS خود را بخشی اساسی از کنفرانس وحدت کُردها می‌داند. فیصل یوسف در این باره گفت: «ENKS بخشی اساسی از کنفرانس ۲۶ آوریل است. نیمی از کنفرانس، ENKS است. تصمیمات آن کنفرانس برنامه ماست و ما خود را نماینده مشترک می‌دانیم.»

«سلیمان اوسو» عضو هیئت رئیسه ENKS نیز در گفت‌وگو با هاوار تاکید کرد که هرگونه سفر به دمشق باید با هماهنگی کامل احزاب کُردی و در چارچوب هیئت مشترک انجام شود و تصمیم انفرادی قابل قبول نیست.»

فیصل یوسف افزود که ENKS در ارتباط مستقیم با «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، و نیز با طرف‌های اروپایی و آمریکایی است و گفت: «ما با احترام با مظلوم عبدی دیدار می‌کنیم، با اروپایی‌ها دیدار کرده‌ایم و جلساتی با آمریکایی‌ها داشته‌ایم. ما همواره بر هیئت کُردی واحد تأکید می‌کنیم.»

پروژه «چارچوب سیاسی کُردی»

ENKS پروژه‌ای شامل ۱۵ بند ملی سوری و ۱۱ بند کُردی را به مظلوم عبدی ارائه کرده است. هدف این پروژه ایجاد چارچوبی برای مشارکت ENKS در مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و مجلس سوریه دموکراتیک(MSD) است. مظلوم عبدی از این طرح استقبال کرده و قول داده آن را به PYD و دیگر احزاب منتقل کند تا گفت‌وگوهای گسترده‌تر شکل گیرد.

سلیمان اوسو و فیصل یوسف تأکید کردند که اگر این پروژه پیش برود، ENKS آماده است در مناطق جزیره، کوبانی و عفرین شریک مدیریت خودگردان شود.

واکنش‌ها و تردیدها

«پروین یوسف» عضو شورای رهبری حزب اتحاد دموکراتیک(PYD) نیز در گفت‌وگو با هاوار، هشدار داد که هیچ طرفی به‌تنهایی حق تصمیم‌گیری درباره سفر به دمشق را ندارد و اقدامات فردی باید با هیئت مشترک هماهنگ شود.

«عبدالباقی یوسف» رئیس جنبش «خوبون»، این دعوت را تلاشی برای تضعیف وحدت کُردها دانست و نقش اصلی آن را به آنکارا نسبت داد. او در عین حال تغییر موضع دمشق را «یک تحول سیاسی آشکار» خواند، اما نسبت به پیامدهای آن ابراز تردید کرد.

سلیمان اوسو نیز در این رابطه تأکید کرد که سفر انفرادی به دمشق اقدامی «اشتباه» خواهد بود و گفت: «گفت‌وگو با دمشق اهمیت دارد، اما تنها در چارچوب تصمیمات کنفرانس اتحاد کُردی.»

سابقه تاریخی

این نخستین بار نیست که موضوع سفر ENKS به دمشق مطرح می‌شود. پیش‌تر نیز در جریان گفت‌وگوهای کُردی–کُردی، ENKS و احزاب اتحاد میهنی کُرد (PYNK) دربارهٔ پیوستن ENKS به مدیریت خودگردان به توافق رسیده بودند، اما این توافق تاکنون عملی نشده است.

کنفرانس اتحاد موضع کُردها در ۲۶ آوریل ۲۰۲۵ در قامشلو برگزار شد و تصمیم گرفته شد یک هیئت مشترک از احزاب و نمایندگان کُرد برای مذاکرات با دولت موقت سوریه تشکیل شود. ENKS خود را بخشی جدایی‌ناپذیر از این کنفرانس می‌داند و بر اجرای تصمیمات آن تأکید دارد.

چشم‌انداز آینده

دعوت احمد شرع از ENKS، آزمونی جدی برای جنبش سیاسی کُردها در سوریه است. اگر این سفر به شکلی هماهنگ و در قالب هیئت مشترک انجام شود، می‌تواند جایگاه سیاسی کُردها را تقویت کند. اما اگر اقدام فردی و غیرهماهنگ باشد، خطر ایجاد شکاف و تضعیف وحدت کُردها را در پی خواهد داشت.

فیصل یوسف به مردم کُرد اطمینان داد که ENKS و دیگر احزاب کُرد برای تشکیل هیئت مشترک تلاش می‌کنند و این اقدامات بر اساس کنفرانس ۲۶ آوریل و با حفظ وحدت کُردی خواهد بود.

با توجه به این مسائل، دعوت احمد شرع از ENKS به دمشق نقطه عطفی در تعاملات سیاسی کُردها و دولت سوریه محسوب می‌شود. ENKS با ارائه پروژه «چارچوب سیاسی کُردی» و تأکید بر هیئت مشترک، تلاش دارد هم مشارکت سیاسی خود را تقویت کند و هم وحدت صفوف کُردها را حفظ نماید. نتیجهٔ این مذاکرات می‌تواند بر آیندهٔ سیاسی شمال و شرق سوریه، تعامل کُردها با دمشق و جایگاه کُردها در سوریه تأثیر مستقیم داشته باشد.