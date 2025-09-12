دعوت احمد شرع از ENKS برای مذاکرات دمشق؛ آزمون وحدت کُردها در سوریه

به گزارش کردپرس، در روزهای اخیر، دعوت رسمی «احمد شرع» رئیس دولت موقت سوریه از شورای میهنی کُردهای سوریه (ENKS) برای سفر به دمشق و آغاز مذاکرات رسمی، به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی در میان احزاب کُردی و محافل شمال و شرق سوریه تبدیل شده است. این دعوت بازتابهای گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشته و پرسشهایی دربارهٔ اتحاد کُردها، نقش طرفهای خارجی و آینده روند سیاسی در سوریه ایجاد کرده است.
دعوت رسمی و فهرست اعضای هیئت
بر اساس گزارشهای رسانهای و شبکههای اجتماعی، احمد شرع از ۱۵ نفر از اعضای ENKS دعوت کرده است، شامل ۵ عضو دفتر سیاسی و ۱۰ دبیرکل و اعضای دیگر احزاب وابسته به شورا. فهرست اعضای هیئت ابتدا در شبکههای اجتماعی منتشر شد و سپس منابع نزدیک به ENKS صحت آن را تأیید کردند.
فیصل یوسف، سخنگوی ENKS، در مصاحبه با روداو گفت: «اگر دعوت شویم، میرویم؛ اما این سفر تنها در چارچوب هیئتی مشترک و هماهنگ با دیگر طرفهای کُردی انجام خواهد شد. ما طرفهای دیگر را نیز در جریان قرار میدهیم.»
او تأکید کرد که این هیئت طبق تصمیمات «کنفرانس وحدت و موضع مشترک کُردها در کردستان سوریه» (۲۶ آوریل ۲۰۲۵) عمل میکند و هر اقدامی که وحدت کُردها را تضعیف کند، پذیرفتنی نیست.»
موضع ENKS و تأکید بر اتحاد کُردی
ENKS خود را بخشی اساسی از کنفرانس وحدت کُردها میداند. فیصل یوسف در این باره گفت: «ENKS بخشی اساسی از کنفرانس ۲۶ آوریل است. نیمی از کنفرانس، ENKS است. تصمیمات آن کنفرانس برنامه ماست و ما خود را نماینده مشترک میدانیم.»
«سلیمان اوسو» عضو هیئت رئیسه ENKS نیز در گفتوگو با هاوار تاکید کرد که هرگونه سفر به دمشق باید با هماهنگی کامل احزاب کُردی و در چارچوب هیئت مشترک انجام شود و تصمیم انفرادی قابل قبول نیست.»
فیصل یوسف افزود که ENKS در ارتباط مستقیم با «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، و نیز با طرفهای اروپایی و آمریکایی است و گفت: «ما با احترام با مظلوم عبدی دیدار میکنیم، با اروپاییها دیدار کردهایم و جلساتی با آمریکاییها داشتهایم. ما همواره بر هیئت کُردی واحد تأکید میکنیم.»
پروژه «چارچوب سیاسی کُردی»
ENKS پروژهای شامل ۱۵ بند ملی سوری و ۱۱ بند کُردی را به مظلوم عبدی ارائه کرده است. هدف این پروژه ایجاد چارچوبی برای مشارکت ENKS در مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و مجلس سوریه دموکراتیک(MSD) است. مظلوم عبدی از این طرح استقبال کرده و قول داده آن را به PYD و دیگر احزاب منتقل کند تا گفتوگوهای گستردهتر شکل گیرد.
سلیمان اوسو و فیصل یوسف تأکید کردند که اگر این پروژه پیش برود، ENKS آماده است در مناطق جزیره، کوبانی و عفرین شریک مدیریت خودگردان شود.
