به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در بخش دوم مصاحبه خود با آژانس خبری مزوپوتامیا اعلام کرد که دیدار با امرالی برای روند موجود سودمند خواهد بود و حتی برای ترکیه نیز سودمند است. عبدی همچنین تاکید کرد که حکومت غیرمتمرکز می‌تواند سوریه را قوی‌تر کند.

به نوشته آژانس خبری مزوپوتامیا، بن‌بست سیاسی در سوریه که از جنگ داخلی سال ۲۰۱۱ تا امروز ادامه داشته، همچنان پابرجاست. پس از فروپاشی حکومت اسد، «دولت انتقالی» اعلام شد اما هنوز نتوانسته مردم و باورهای گوناگون را نمایندگی کند. گفت‌وگوهایی درباره اینکه ساختارهای سیاسی و اداری شمال و شرق سوریه در نظام آینده چه جایگاهی داشته باشند، همچنان جریان دارد.

روند صلح و جامعه دموکراتیک در ترکیه که با هدف حل مسئله‌ کُرد آغاز شد، تاثیر مستقیم بر تحولات این منطقه گذاشت. بعد از شروع این روند، فضای منطقه آرام‌تر شد و روابط میان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه با ترکیه نیز وارد مرحله تازه‌ای گردید.

«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF در گفت‌وگو با این خبرگزاری درباره مسائل مطرح‌شده ارزیابی‌هایی ارائه کرد.

در بخش دوم این مصاحبه، عبدی درباره روابط با ترکیه، وجود یا عدم وجود ارتباط با عبدالله اوجالان و چند موضوع دیگر صحبت کرد.

متن قسمت دوم مصاحبه به شرح زیر است:

سؤال: در این روند، ارتباط میان شمال و شرق سوریه و ترکیه در چه وضعیتی است؟ در ابتدا این رابطه در چه سطحی بود و الان چگونه است؟

عبدی: ارتباط وجود دارد. کانال‌هایی میان ما باز است. اما توافقی شکل نگرفته. نمی‌توان گفت موضوع مذاکره رسمی است. گفت‌وگو داریم، تبادل نظر داریم، و این چیز خوبی است. منتظریم سطح این گفت‌وگوها تا سطح رسمی بالاتر برود تا بتوانیم در مورد برخی مسائل به توافق برسیم.

برخی نگرانی‌های ترکیه وجود دارد. ما آماده‌ایم آن‌ها را در اولویت خود قرار دهیم و حل کنیم. ما هم مسائل خود را داریم. زمین‌های اشغال‌شده ما وجود دارد. مثل عفرین و سره‌کانی که مردم به دلیل حضور ترکیه نمی‌توانند برگردند. ما می‌خواهیم چنین موضوعاتی را با خود ترک‌ها حل کنیم و امیدواریم سطح گفت‌وگوها بالاتر برود تا بتوانیم نتایج واقعی بگیریم.

سوال: نگرانی‌های ترکیه چیست؟ با توجه به دیدارها، این نگرانی‌ها چه معنایی دارند؟

آن‌ها می‌گویند نگرانی وجود دارد، اما ما این را قبول نمی‌کنیم. ما کسانی هستیم که مورد حمله قرار گرفته‌ایم. سرزمین ما اشغال شده. مردم ما آواره شده‌اند. فشار بر ماست نه بر ترکیه. به همین دلیل برای چنین تهدیدهایی معنایی قائل نیستیم. اما آن‌ها می‌گویند ساختار نظامی کُردها برایشان تهدید است. ما این را هم قبول نمی‌کنیم. می‌گویند ایجاد یک وضعیت سیاسی برای کُردها تهدید است. آنها حتی ادغام نیروهای نظامی سوریه را تهدید می‌بینند.

سوال: آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟

نه، درست نیست. ما برعکس می‌گوییم حضور ما و ساختارهایمان می‌تواند به آرامش منجر شود. آن‌ها درباره هزاران نیرو حرف می‌زنند، همچنین درباره پرونده نفت و مسائل بزرگ دیگر. اینها قابل حل هستند و همه اینها می‌توانند به ثبات کمک کنند، برای خود ترکیه هم منجر به آرامش می‌شود. به همین دلیل می‌گوییم از این روند حمایت کنید.

سوال: بسیاری، ارتباطی میان روند صلح و جامعه دموکراتیک و وضعیت شمال و شرق سوریه می‌بینند؛ روند صلح چه تاثیری بر وضعیت شمال و شرق سوریه دارد؟

روند صلح تاثیر کاملی بر شمال و شرق سوریه دارد. حتی می‌توانم بگوییم بجز کردستان ترکیه؛ بیشتر از همه ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر در اینجا بین ما و ارتش ترکیه آتش‌بسی برقرار است. این در سایه همان روند شکل گرفته. من باور دارم این روند می‌تواند به آتش‌بسی پایدار منجر شود. اگر اکنون در رابطه با مذاکرات با دولت ترکیه صحبت می‌کنیم، به خاطر این روند است. ما می‌خواهیم این روند موفق شود، و نیروهای SDF آماده‌اند نقش خود را ایفا کنند. پیشبرد این روند بیش از همه به کردستان سوریه مربوط است. روند در کردستان ترکیه نیز در حل مسئله کُرد در سوریه اثر دارد.

سوال: آیا میان شما و عبدالله اوجالان در این روند ارتباطی ایجاد شد؟

بله، ایجاد شد. از مسیر مناسب (از طریق نامه) دیدگاه‌هایی از امرالی به ما رسید و ما نیز پاسخ دادیم. ما موضوعاتی داریم؛ مثل موضوع نیروهای اهل کردستان ترکیه و نیروهای PKK در صفوف نیروهای ما. تنها امرالی می‌تواند این موضوع را حل کند. برای حل برخی مسائل لازم است ارتباطی میان کردستان سوریه و امرالی باشد. اگر ارتباطات بیشتر شود، نتایج مهمی خواهد داشت هم برای روند صلح در کردستان ترکیه و هم حل مسئله کُرد در شمال و شرق سوریه.

سوال: آیا می‌خواهید با عبدالله اوجالان دیدار داشته باشید؟

بله ما چیزهایی شنیده‌ایم. هیئتی که به امرالی رفته گفت که اوجالان خواسته که مقامات شمال و شرق سوریه به دیدار وی بروند. ما دیدار در امرالی را ضروری می‌دانیم. این دیدار به روند کردستان ترکیه و حل مسئله کُرد در شمال و شرق سوریه کمک خواهد کرد.

سوال: آیا ترکیه باید از این مسئله نترسد؟

ترکیه نباید بترسد. این حتی به نفع ترکیه هم هست.

سوال: موضوعاتی مطرح است مبنی بر اینکه احتمال دارد شما به ترکیه سفر کنید. چنین امکانی هست؟ آیا عضوی از شما به ترکیه فراخوانده شده‌ است؟ یا شما خواستار رفتن به ترکیه و دیدار با مقامات این کشور هستید؟

برای ما مشکلی نیست. اگر این روند نقشی مثبت داشته باشد، چرا نرویم؟ ما نگاه مثبت داریم.

سوال: آیا داعش هنوز تهدید است؟

تهدید داعش از بین نرفته. داعش برنامه‌هایی دارد برای تقویت فعالیت‌هایش. مبارزه با داعش باید شدیدتر شود. وضعیت اردوگاه هول مورد توجه همه است. ماه گذشته ۱۵ نفر از نیروهای ما در حملات داعش جان باختند. داعش تلاش دارد اعضای خود را آزاد کند. داعش در شهرهای سوریه نیز فعال شده. پس از تغییرات اخیر در سوریه فرصت بیشتری برای فعالیت پیدا کرده. به همین دلیل باید جنگ علیه داعش تقویت شود.

سوال: وضعیت افراد داخل اردوگاه‌ها چگونه است؟

مسئله هول بسیار مهم است. همه در این باره نگرانند. اقدامات زیادی انجام داده‌ایم. اکنون تعداد ساکنان آن نصف شده اما هنوز خطر وجود دارد. هر یکی دو ماه احتمال دارد مشکل امنیتی پیش بیاید. بخشی از افراد ساکن هول، شهروندان غیرسوری هستند. ما می‌خواهیم این مسئله حل شود. هزاران خانواده داعشی وجود دارد و زمان لازم است. مسئله از نظر مالی نیز فشارهایی ایجاد کرده اما همچنان از اردوگاهمحافظت می‌کنیم.

سوال: مدیریت خودگردان چه نوع سوریه‌ای می‌خواهد؟

بسیاری می‌گویند که ما متوجه نشده‌ایم که شما چه می‌خواهید. ما سوریه‌ای غیرمتمرکز می‌خواهیم. کنفرانس نیروهای کُرد تشکیل شد و در آنجا خواست فدرالی مطرح شد. نیروهای کُرد خواهان آن هستند. ما با این مخالفت نداریم ولی اکنون در پی راه‌حلی هستیم که هم جامعه جهانی آن را بپذیرد هم دولت دمشق. هدف اصلی ما حفظ دستاوردهای مردم شمال و شرق سوریه، نه تنها کُردها بلکه تمام کسانی است که در دیرالزور و رقه جان دادند. ما می‌خواهیم این دستاوردها از بین نرود و مردم بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند.

سوال: در روند قیام، کدام مرحله بیشترین تأثیر را بر شما داشت؟

بدون تردید جنگ کوبانی بود. جنگ کوبانی آزمون بزرگی بود. برای همه. برای نیروهای ما، برای کل مردم کُرد و برای جامعه جهانی. نقطه تعیین‌کننده بود. اگر داعش کوبانی را می‌گرفت، تمام سوریه و عراق را هم می‌گرفت. کوبانی نخستین شهری بود که در برابر داعش ایستاد. مقاومت طولانی شد و جهان آن را دید. این جنگ نقطه عطفی و آغاز شکست داعش بود.

سوال: آیا چیزی هست که فکر کنید باید انجام می‌شد اما نشد؟

طبیعتاً اگر با عقل امروز نگاه کنیم، مواردی هست. مثلاً ساختار واحد نظامی دیرتر شکل گرفت. اگر زودتر شکل می‌گرفت شاید وضعیت متفاوت می‌شد. برخی جاها دیر اقدام کردیم.

سوال: برخی شما را ژنرال می‌دانند، برخی متحد، برخی خطرناک. شما خود را چه می‌بینید؟

من انسانی عادی هستم. هیچ چیز را انکار نمی‌کنم. هرچه تا امروز انجام شده بخشی از روند قیام بوده و هرکدام نقش خود را داشته. امروز مسئولیت اصلی ما حفظ دستاوردهای مردم سوریه و کردستان سوریه است. باور مردم شمال و شرق سوریه به ما ایجاد شده است. هدف من همانی است که همیشه گفته‌ام: مردم ناامید نشوند و موفق شوند.

سوال: آیا تاکنون خطری برای جان شما ایجاد شده؟

چند بار تلاش برای ترور انجام شده. در دو اقدام به به ترور، دو نفر از همراهانم جان باخته‌اند. اما این چیزها در روند قیام طبیعی است و ما به کار ادامه می‌دهیم.

سوال: پیام شما به مردم ترکیه چیست؟