به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در بخش دوم مصاحبه خود با آژانس خبری مزوپوتامیا اعلام کرد که دیدار با امرالی برای روند موجود سودمند خواهد بود و حتی برای ترکیه نیز سودمند است. عبدی همچنین تاکید کرد که حکومت غیرمتمرکز میتواند سوریه را قویتر کند.
به نوشته آژانس خبری مزوپوتامیا، بنبست سیاسی در سوریه که از جنگ داخلی سال ۲۰۱۱ تا امروز ادامه داشته، همچنان پابرجاست. پس از فروپاشی حکومت اسد، «دولت انتقالی» اعلام شد اما هنوز نتوانسته مردم و باورهای گوناگون را نمایندگی کند. گفتوگوهایی درباره اینکه ساختارهای سیاسی و اداری شمال و شرق سوریه در نظام آینده چه جایگاهی داشته باشند، همچنان جریان دارد.
روند صلح و جامعه دموکراتیک در ترکیه که با هدف حل مسئله کُرد آغاز شد، تاثیر مستقیم بر تحولات این منطقه گذاشت. بعد از شروع این روند، فضای منطقه آرامتر شد و روابط میان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه با ترکیه نیز وارد مرحله تازهای گردید.
«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF در گفتوگو با این خبرگزاری درباره مسائل مطرحشده ارزیابیهایی ارائه کرد.
در بخش دوم این مصاحبه، عبدی درباره روابط با ترکیه، وجود یا عدم وجود ارتباط با عبدالله اوجالان و چند موضوع دیگر صحبت کرد.
نظر شما