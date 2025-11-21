خبرگزاری کردپرس _ عثمان هورامی از محبوبیت بسیار گسترده و بی مانندی در میان کردها برخوردار است. حضور این هنرمند اسطوره ای به هر همایش و جشنواره ای جایگاه و منزلت میبخشد و مردم اشتیاق بسیاری برای دیدنش دارند و آخرین نمونه آن جشن انار پاوه در روستای ساتیاری بود.
او مهمانان ویژه جشن انار بود و با آواز زیبا و دلنشین خود خاطرات روزهای قدیم را دوباره در دل دوستدارانش زنده کرد. مردمی که با صدای او جوانیها کردهاند و عاشق شدهاند و گاه آواز او تسکین دهنده دردها و رنجهایشان بوده است.
طی این سالها عثمان هورامی بارها و بارها به همایش های مختلف در استان کردستان و اقلیم کردستان دعوت شده است و در این برنامهها از مقام هنری او تجلیل شده و یا از تندیس او رونمایی کرده اند. ولی دریغ و افسوس که مسئولان استان کرمانشاه از درک و فهم جایگاه این هنرمند بسیار بزرگ عاجز بوده اند و تنها این مردم منطقه و دوستدارانش بوده اند که یاد و نام این هنرمند بزرگ را گرامی داشته اند.
عثمان هورامی یک نام بسیار بزرگ در موسیقی مقامی و یک سرمایه عظیم برای کرمانشاه و ایران زمین است. در روزگاری که ابتذال و سطحی نگری جامعه را زمینگیر کرده، شخصیت هایی مثل عثمان هورامی به عنوان یک سرمایه نمادین میتوانند جامعه را با فرهنگ اصیل منطقه آشتی دهند از ابتذال و سطحی نگری برهانند. البته اگر زمینه و بستری برای نقش آفرینی این اسطوره بزرگ فراهم باشد.
