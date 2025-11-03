۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۷

جشنواره «سیاوچه مانه» ۲۲ آبان در سروآباد برگزار می شود

سرویس کردستان - دبیر جشنواره فرهنگی و هنری سیاوچمانه گفت: این جشنواره در روز ۲۲ آبان ماه جاری در شهر سروآباد با حضور هنرمندان و علاقمندان به هنر آواز فولکلور کُردی برگزار می شود.

آزاد مرادی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: این جشنواره به منظور پاسداشت و ترویج هنر اصیل کردی در شهرستان سروآباد برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: جشنواره «سیاوچه مانه» در سه بخش تجلیل از پیشکسوتان این حوزه، معرفی برگزیدگان مقالات علمی که فراخوان آن قبلا ارائه و توسط داوران مجرب داوری شده است و همچنین تجلیل از برترین های مسابق «سیاوچه مانه» که در اوایل آبان ماه برگزار شد، برگزرار خواهد شد.

دبیر جشنواره فرهنگی و هنری سیاوچمانه افزود: در مسیر برگزاری این جشنواره از تجربیات بزرگان این عرصه نظیر «عثمان هورامی» بهره گرفته شده است.

