جشنواره «سیاوچه مانه» ۲۲ آبان در سروآباد برگزار می شود

آزاد مرادی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: این جشنواره به منظور پاسداشت و ترویج هنر اصیل کردی در شهرستان سروآباد برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: جشنواره «سیاوچه مانه» در سه بخش تجلیل از پیشکسوتان این حوزه، معرفی برگزیدگان مقالات علمی که فراخوان آن قبلا ارائه و توسط داوران مجرب داوری شده است و همچنین تجلیل از برترین های مسابق «سیاوچه مانه» که در اوایل آبان ماه برگزار شد، برگزرار خواهد شد.

دبیر جشنواره فرهنگی و هنری سیاوچمانه افزود: در مسیر برگزاری این جشنواره از تجربیات بزرگان این عرصه نظیر «عثمان هورامی» بهره گرفته شده است.