گزارش عملکرد یک ساله استاندار ایلام: از توسعه تا احیا

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی، استاندار ایلام، در گفتگویی مشروح به تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای یکسال گذشته استان ایلام پرداخت.
تصویب ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در سفر رییس جمهور
وی با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به استان گفت: در جریان این سفر، در مجموع بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزههای راه، بهداشت، آب، کشاورزی، نفت و تسهیلات برای طرحهای اقتصادی استان ایلام به تصویب رسید.
این مقام مسئول افزود: مجموعه اعتبار ۵۰ مصوبه بخش عمرانی و زیرساخت ۱۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان بود که تاکنون دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: مجموعه اعتبار یک مصوبه بخش اقتصادی با ۶۶۶ طرح، اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان بوده که در این راستا ۱۱ بانک عامل استان برای ارائه تسهیلات در این خصوص مشخص شده است.
کرمی خاطرنشان کرد: مجموعه اعتبار مصوب ۱۲ تفاهمنامه امضا شده در سفر نیز ۱۷ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان + ۹۵ میلیون دلار است که مهمترین تفاهم نامههای سفر مربوط به پتروشیمی هلیلان، احداث نیروگاههای خورشیدی، هتل ۵ ستاره و... می باشد.
وی در بخش صنعت و معدن عنوان کرد: کارخانه سیمان دهلران پس از سالها تعطیلی احیا شد. با بهرهبرداری از طرح NGL دهلران در مهرماه، زمینه اشتغال بیش از هزار نفر (مستقیم و غیرمستقیم) فراهم شد.
استاندار ایلام افزود: فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام با ۹۰ میلیون یورو سرمایهگذاری و پتروشیمی ارغوانگستر با ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار در آستانه افتتاح است.
وی تصریح کرد: کارخانه کاغذ سنگی سرابله افتتاح و کارخانه فولاد زاگرس ایوان با رفع موانع، آماده راهاندازی شد. در مجموع، ۷۱۷ طرح سرمایهگذاری به بانکها معرفی و ۱۲ تفاهمنامه بزرگ به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان منعقد شد.
پیشرفت فیزیکی ۹۲.۴ درصدی سامانه گرمسیری
استاندار ایلام به سامانه گرمسیری اشاره کرد و گفت: از ابتدای شروع به کار سامانه گرمسیری در استان ایلام تاکنون ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و این ابَرپروژه ۹۲.۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: برای تکمیل این پروژه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن از محل سفر ریاست جمهوری تامین، در آبان ماه امسال تخصیص یافته و ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال به این پروژه تزریق خواهد شد.
کرمی ادامه داد: در زمینه لولهگذاری سامانه گرمسیری، در شش ماهه اول سال در سه شهرستان ایلام، مهران و دهلران به طور متوسط ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.
کرمی به اقدامات انجام شده در عرصه راهسازی پرداخت و اظهار داشت: بالغ بر یک هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان برای ساخت و بهسازی ۴۸ کیلومتر از محورهای اصلی استان هزینه شد.
وی به محورهای اصلی اشاره کرد و گفت: این محورها شامل ایلام - مهران، ایلام – حمیل "محدوده بانکول –شباب"، دهلران- اندیمشک، ایلام – سه راهی ملکشاهی، درهشهر – پلدختر، واریانت نصریان، سنگر نادر، تقاطع غیر همسطح ملکشاهی، روشنایی تونل کبیرکوه و... بوده است.
استاندار ایلام افزود: همچنین، ۸۵۰ میلیارد تومان برای پروژههای شاخصی مانند پل گاومیشان، واریانت کنجانچم (قطعه ۲)، واریانت ملکشاهی-مهران(پل شکسته) و تکمیل چهارخطه ایلام-صالح آباد اختصاص یافت.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته گفت: در شش ماهه امسال، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به راههای استان تزریق و ۸۷۰ میلیارد نیز از مطالبات سنوات گذشته پرداخت شد.
کرمی از سرگیری پروژههای متوقف شده را اعلام کرد و گفت: پروژههای متوقفی مانند کمربندی ایوان و کمربندی هفتچشمه -جاده صالحآباد در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفت و عملیات اجرایی آنها از سر گرفته شد.
آمادهسازی ۲۷۵ واحد مسکن شهری و ۷۰۷ واحد تا دهه فجر
وی در بخش مسکن و شهرسازی عنوان کرد: در راستای نهضت ملی مسکن، ۲۷۵ واحد شهری آماده تحویل و ۷۰۷ واحد دیگر تا دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: در مناطق روستایی نیز ۳۴۵ واحد تحویل متقاضیان شد و یک هزار و ۸۴۰ واحد در دست احداث است.
استاندار ایلام ادامه داد: همچنین، در حوزه واگذاری زمین (نهضت ملی و جوانی جمعیت) ۵۰۰ قطعه زمین به متقاضیان واگذار و ۴۰۰ متقاضی دیگر در نوبت دریافت هستند.
کرمی به سایر اقدامات شهرسازی اشاره کرد و گفت: بازنگری طرح جامع شهرهای آبدانان، درهشهر، دهلران و ابلاغ نهایی طرح تفصیلی صالحآباد، شروع مطالعات طرح تفصیلی شهر سرابله از دیگر اقدامات است.
وی افزود: طراحی شهری میدان فاتحان میمک تا میدان شهدا، آغاز طرح تفصیلی شهر ایوان، تحویل ۳ منطقه از ۵ منطقه طرح تفصیلی شهر ایلام و... از دیگر اقدامات انجام گرفته در حوزه شهرسازی هستند.
کرمی تصریح کرد: در ۲۱۰ روستای استان طرح هادی روستایی اجرا و بیش از ۶۹۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب و تخصیص یافته است.
پرداخت بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران راه
استاندار ایلام در پایان به اقدامات متفرقه اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران حوزه راه پرداخت شد.
وی افزود: علاوه بر اعتبارات مصوب، در یک سال گذشته برای اولین بار از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برای تأمین اعتبار استفاده شد.
کرمی ادامه داد: ۲۰۰ میلیارد تومان برای ارتقاء تاسیسات فاضلاب ایلام و ۳۰۰ میلیارد تومان برای طلب پیمانکاران پروژه تونل کبیرکوه از این طریق تأمین شد.
وی از احیای برج هنر خبر داد و گفت: برج هنر پس از سالها توقف، با ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار(ملی و استانی) در سال جاری احیا شده و پیشبینی میشود در سال آینده به بهرهبرداری برسد.
استاندار ایلام در پایان گفت: در سال گذشته بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرداریهای استان پرداخت شد.
