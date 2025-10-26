طراحی مرز چیلات با رویکرد بلندمدت و پایدار

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی در نشست بررسی زیرساخت‌های مرز چیلات شهرستان دهلران، اظهار کرد: تکمیل و بهره‌برداری از زیرساخت‌های این گذرگاه مرزی باید با نگاه بلندمدت و در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی اربعین باشد.

وی با اشاره به مصوبه‌های نشست اخیر ستاد مرکزی اربعین، افزود: بر اساس این مصوبه ها، استان موظف به بررسی امکان بهره‌برداری از مرز چیلات شده است و در این راستا کمیته زیرساخت برای رسیدگی به امور فنی و عمرانی و کمیته اقتصادی برای بررسی مسائل مرتبط با اقتصاد، تجارت بین‌الملل و تجارت مرزی تشکیل خواهد شد.

کرمی با بیان اینکه تکمیل کامل زیرساخت‌ها تا اربعین آینده ممکن نیست، تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که با هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط، تمهیدهای لازم برای بهره‌برداری موقت از این مرز در ایام اربعین حسینی سال آینده، هم در بخش مسافری و هم در بخش صادرات فراهم شود؛ این به معنای تعطیلی کارهای بلندمدت نیست، بلکه برنامه‌ریزی موقت در کنار طرح‌های پایدار ادامه خواهد داشت.

استاندار ایلام با اشاره به این که هیچ‌گونه اقدام غیرکارشناسی در این پروژه پذیرفته نیست، گفت: حتی برای اقدام‌های موقت نیز هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی ضروری است و این دستگاه‌ها نه تنها مانع نیستند، بلکه می‌توانند راهگشا و همراه باشند.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی‌های لازم با کشور عراق برای انجام یکپارچه و هماهنگ کارها، بیان کرد: باید پیوست‌های ضروری مانند پیوست زیست‌محیطی، پدافند غیرعامل و مباحث مربوط به مدیریت بحران نیز در طراحی‌ها و اجرای پروژه مدنظر قرار گیرند.

استاندار ایلام تأمین آب، برق، گاز و سرویس‌های بهداشتی را از اولویت‌های اساسی برای ارائه خدمات به زائران در مرز چیلات برشمرد و تاکید کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق نیازهای اولیه زائران به بهترین شکل ممکن تأمین شود.