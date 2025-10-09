به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی امروز پنجشنبه در جریان بازدید از مراحل اجرایی پروژه لرزهنگاری اکتشاف نفت و گاز در شهرستان چرداول، بر لزوم رعایت ملاحظههای زیستمحیطی در اجرای این پروژه ملی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه این پروژه ملی از استان کرمانشاه آغاز شده است، اظهار داشت: بخشهایی از این پروژه در چهار شهرستان استان ایلام در حال اجرا است.
استاندار ایلام یکی از ظرفیتهای مهم استان را حوزه نفت و گاز دانست و افزود: برای تکمیل زنجیره ارزش این حوزه، پنج مرحله اصلی تعریف شده که مهمترین آن مرحله اکتشاف و لرزهنگاری برای امکانسنجی و شناسایی ذخایر هیدروکربنی است.
کرمی اعتبار این پروژه کلان را ۱۱ میلیون یورو و حدود ۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: طول محدوده تحت بررسی در این پروژه ۱۵۰۰ کیلومتر است.
وی هدف از این بازدید را پیگیری روند اجرای پروژه و همچنین تأکید بر رعایت الزامهای زیستمحیطی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: در توسعه پایدار، توجه همزمان به حفظ محیطزیست و اجرای پروژههای کلان توسعهای مدنظر است.
استاندار ایلام تاکید کرد: حوزه نفت و گاز از پیشرانهای توسعه استان است، اما خط قرمز ما در اجرای این پروژهها، حفظ محیطزیست و منابع طبیعی است.
کرمی با اشاره به اخذ مجوزهای لازم زیستمحیطی برای این پروژه، بیان داشت: به مسئولان اجرای پروژه تأکید شده که در صورت وجود هرگونه ابهام برای فعالان محیطزیست، با برگزاری جلسات توجیهی، موضوع به طور شفاف تشریح شود.
وی اضافه کرد: در این پروژه، تردد در مناطق سختگذر تنها از طریق مسیرهای مالرو و بدون هرگونه جادهسازی یا مسیرسازی جدید انجام میشود و مجریان متعهد به رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی هستند.
استاندار ایلام با اشاره به ظرفیتهای دیگر مناطق استان مانند زرینآباد و ماژین، درخواست کرد مطالعات اکتشافی برای شناسایی ذخایر نفت و گاز در این مناطق نیز انجام و در برنامه توسعه میادین نفت و گاز استان قرار گیرد.
کرمی با قدردانی از دغدغهمندی مردم و فعالان محیطزیست، تصریح کرد: همه ما برای توسعه استان تلاش میکنیم و با تعامل و کارشناسی میتوان همزمان به اهداف توسعهای دست یافت و محیطزیست را نیز حفظ کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با شتاب بیشتری شاهد تحقق اهداف توسعهای در حوزه نفت و گاز همراه با صیانت از محیطزیست استان باشیم.
