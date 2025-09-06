به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با حضور در تصفیهخانه شهر ایلام اظهار کرد: در سال ۱۳۸۴ این تصفیهخانه برای ۱۵۰ هزار نفر هدفگذاری شده و در سال ۱۳۹۷ فاز ارتقا آغاز شد و اکنون برای تکمیل فاز اول و ارتقا و فاز دوم ۳۰۰ میلیارد تومان در سفر رییس جمهور به استان به این پروژه اختصاص یافته است.
وی افزود: مقرر شده تا پایان آذر سال جاری فاز اول، و ارتقا و فاز دوم تا پایان ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد.
استاندار ایلام تصریح کرد: با توجه به کمبود بارشها و تنش آبی این تصفیهخانه میتواند در تأمین آب پایدار برای فضای سبز شهر ایلام، صنعت و کشاورزی و پروژه ارغوانگستر و پتروشیمی و شهرک صنعتی و فضای سبز بیمارستانها و دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
کرمی خاطرنشان کرد: اتصال روستاهای حاشیه شهر ایلام به شبکه فاضلاب در دستور کار قرار گرفته و با تکمیل طرح، ظرفیت تصفیهخانه به ۳۷۰ هزار نفر خواهد رسید که حتی قابلیت پوشش تا ۴۰۰ هزار نفر را نیز دارد.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده بخش عمدهای از نیاز صنایع کشور به ویژه پتروشیمیها از محل پساب تصفیهخانههای فاضلاب تأمین شود که استان ایلام نیز در این زمینه پیشگام خواهد بود.
استاندار ایلام اضافه کرد: بهرهگیری از پساب تصفیهخانهها افزون بر کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه توسعه پایدار را فراهم میکند و میتواند در حوزه صنعت و پتروشیمی استان نقش مهمی ایفا کند.
نظر شما