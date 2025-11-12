آیا تکرار مدل اقلیم کردستان در سوریه ممکن است؟

به گزارش کردپرس، جیمز جفری، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور سوریه، تأکید کرد که برخلاف عراق، شرایط برای تشکیل اقلیمی مشابه اقلیم کردستان در سوریه وجود ندارد و کردهای این کشور تنها می‌توانند در چارچوبی محدود و درون سوریه واحد از خودگردانی اداری برخوردار باشند.

جیمز جفری، دیپلمات ارشد و نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور سوریه، در گفت‌وگویی با رادیو ترکی ریکاپ اعلام کرد که تکرار مدل اقلیم کردستان عراق در سوریه ممکن نیست.

به گفته او، تشکیل اقلیم کردستان عراق در دهه ۱۹۹۰ نتیجه‌ی سرکوب شدید کردها و حمایت آمریکا و ترکیه پس از سال ۲۰۰۳ بود؛ اما چنین شرایطی در سوریه وجود ندارد.

جفری افزود: «کردهای سوریه می‌توانند درجه‌ای از خودگردانی در حوزه‌های اداری، انتخابات محلی، آموزش به زبان کردی و نیروی پلیس محلی داشته باشند، اما این موارد باید در چارچوب سوریه واحد و تحت حاکمیت دولت مرکزی باشد. من به مقامات کرد سوریه گفته‌ام که قرار نیست اقلیم شبه‌خودمختار دیگری مانند اقلیم کردستان عراق در سوریه شکل گیرد.»

او همچنین بر نقش ایالات متحده در میانجی‌گری میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت جدید دمشق تأکید کرد و گفت: «حضور نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه برای حفظ تعامل میان دمشق و کردها ضروری است. این نیروها دست‌کم تا زمانی که خطر داعش و وجود اعضای آن در اردوگاه الهول ادامه دارد، در سوریه باقی خواهند ماند.»