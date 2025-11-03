سخنگوی دولت اقلیم کردستان: اتفاقات مربوط به NRT هیچ ارتباطی با دولت ندارد

به گزارش کردپرس، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان، گزارش‌ها درباره دخالت نیروهای دولتی در توقف پخش برنامه شبکه NRT را تکذیب کرد و گفت: «هیچ نیرویی از وزارتخانه یا هیچ نهاد رسمی دولتی وارد ساختمان NRT نشده است.»

او شامگاه در گفت‌وگو با رسانه‌های نزدیک به حزب دمکرات کردستان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا نیروهای دولتی پشت این اقدام بودند، اظهار داشت:

«خبرهایی که درباره حمله به شبکه NRT منتشر شده، هیچ ارتباطی با دولت اقلیم کردستان ندارد. پیش‌تر نیز با مسئولان وزارت گفت‌وگو کردم و آنها تأکید کردند که هیچ نیرویی از وزارتخانه و هیچ نهاد رسمی دولت وارد این شبکه نشده است.»

هورامانی افزود: «این رویداد نیز مانند برخی موارد دیگر است که گاه بر اساس میل یا تصمیم شخصی برخی افراد حملاتی صورت می‌گیرد. بنابراین، اگر گفته شود نیروهای دولتی درگیر بوده‌اند، این موضوع درست نیست و هیچ ارتباطی با دولت ندارد.»

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چرا شبکه NRT اعلام کرده نیروهای وزارتخانه وارد ساختمان شده‌اند، گفت: «شاید NRT به‌دلیل تهدید یا نگرانی از خطرات جانی، چنین متنی را منتشر کرده باشد؛ زیرا پیش‌تر هم سابقه داشته که این شبکه برای حفظ امنیت کارکنان خود چنین رفتارهایی انجام داده است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شبکه NRT هنگام پخش گفت‌وگو با شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، صفحه خود را سیاه کرد و در پیامی نوشت: «نیروهای وزارتخانه به دستور مقامات دولتی و وزارت فرهنگ وارد ساختمان شبکه شدند و مانع پخش برنامه‌ی گفت‌وگو شدند.»

