به گزارش کردپرس، ریاست اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در تماس تلفنی با توماس باراک، سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه این کشور در امور سوریه، درباره وضعیت کنونی سوریه و تازه‌ترین تحولات منطقه گفت‌وگو کرده است.

در این تماس، دو طرف بر این نکته تأکید کردند که اختلافات و مشکلات موجود در منطقه باید از طریق گفت‌وگو و تفاهم حل‌وفصل شوند.

بر اساس بیانیه ریاست اقلیم، توماس باراک در این گفت‌وگو از نقش مثبت و تلاش‌های نچیروان بارزانی در کمک به حل اختلافات میان کردها و دولت دمشق قدردانی کرده و بر تداوم این نقش سازنده تأکید نموده است.

او ضمن قدردانی از همکاری و حمایت‌های رئیس اقلیم کردستان در روند گفت‌وگوهای داخلی سوریه، خواستار ادامه مشارکت فعال اربیل در حمایت از ثبات و صلح در سوریه شد.