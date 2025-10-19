روایت های متناقض درباره جایگاه نیروهای کرد در ارتش سوریه

به گزارش کردپرس، در حالی که مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، علناً نسبت به جلسات اخیر با دمشق در مورد ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه خوشبین بوده و حتی از دستیابی به «توافق اولیه» خبر داده است، اما در حال حاضر اختلافاتی بر سر جزئیاتی که ظاهراً به صورت شفاهی بین دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه در حضور مقامات ارشد آمریکایی توافق شده بود، در حال ظهور است.
مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، به آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه گفت که دو طرف «به طور اصولی توافق» کردهاند و با دولت سوریه در مورد طرحی برای پیوستن نیروهای دموکراتیک سوریه به ارتش به «توافق اولیه» رسیدهاند. به گفته عبدی، این توافق شامل ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه از طریق ایجاد سه واحد نظامی برای آنها در ارتش سوریه است.
در حالی که آزمون واقعی برای هرگونه پیشرفت به مسائل اساسی - مانند ساختار فرماندهی و کنترل عملیاتی بر واحدهای نیروهای دموکراتیک سوریه - بستگی دارد، آنچه تاکنون علناً توصیف شده است، فقط مربوط به تفاهمات رویهای در مورد تعداد و نوع واحدهایی است که باید به نیروهای دموکراتیک سوریه اختصاص داده شوند. با این حال، حتی این نکات اولیه نیز اکنون نامشخص و مورد مناقشه به نظر میرسند.
مقامات ارشد حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، از جمله فوزا یوسف، به آژانس کردی ولات گفتند که نیروهای دموکراتیک سوریه و دمشق به تفاهم اولیهای برای سازماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه به عنوان «سه سپاه نظامی» رسیدهاند. به همین ترتیب، صالح مسلم، یکی دیگر از چهرههای ارشد حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، گفت که تفاهم آنها با دمشق بر سر تشکیل «سه سپاه» برای نیروهای تحت امر کردها بوده است.
با این حال، منابع طرفدار دولت سوریه که گزارش دادهاند در جلسه ۱۳ اکتبر در دمشق تفاهم شفاهی حاصل شده است، داستان متفاوتی را روایت میکنند. طبق روایتهای طرفدار دولت، این توافق برای اختصاص سه لشکر برای نیروهای وابسته به کردهاست، نه سپاه. به عنوان مثال، تلویزیون سوریه مستقر در استانبول، که روابط نزدیکی با دولت سوریه دارد، اولین مرجعی بود که پس از این جلسه این تفاهم اولیه را گزارش کرد و اظهار داشت که هر دو طرف توافق کردند که نیروهای دموکراتیک سوریه را در «سه لشکر» در ارتش ادغام کنند.
باسم السلیمان، تحلیلگر سیاسی طرفدار دولت نیز میگوید: «آنچه دولت پیشنهاد داده است، فقط تشکیل سه لشکر است.» او افزود: «در واقع، ارتش ما بر اساس واحد نظامی لشکر سازماندهی شده است و در حال حاضر هیچ سپاهی در ساختار آن وجود ندارد.»
این اختلاف نشان میدهد که حتی یک درک اولیه در مورد تعداد و نوع واحدهای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه هنوز حاصل نشده است. تفاوت بین لشکرها و سپاهها قابل توجه است: ارتش فعلی پس از سقوط حکومت بشار اسد از عنوان لشکر به عنوان بالاترین تشکیلات نظامی خود استفاده میکند که هر لشکر تقریباً شامل 10000 سرباز است، در حالی که یک سپاه دو یا چند لشکر را کنترل میکند و به طور قابل توجهی بزرگتر و خودمختارتر خواهد بود.
این سردرگمی در مورد این اصول با آنچه سیپان حمو، فرمانده ارشد و مذاکرهکننده ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه، امروز به رسانههای این نیروها گفت، مطابقت دارد که آنها به هیچ توافق اولیهای نرسیدهاند و آنچه اتفاق افتاده فقط «وعدههای شفاهی و خوشبینی کلی» بوده است.
