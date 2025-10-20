رقابت نرم بر سر دمشق: نگاه آمریکا، ترکیه و کُردها به روابط روسیه و دمشق

سرویس سوریه - دیدار ۱۵ اکتبر در کرملین میان «ولادیمیر پوتین» و «احمد شرع» نه صرفاً دیداری تشریفاتی، بلکه آغاز مرحلهای تازه از رقابت قدرتها در خاورمیانه بود. دیداری که بار دیگر پای واشنگتن، آنکارا و قامشلو را به معادلهای باز کرد که نامش سوریه است.
به گزارش کردپرس، دیدار ۱۵ اکتبر در کرملین فقط یک نشست تشریفاتی میان «ولادیمیر پوتین» و «احمد شرع» رئیس دولت موقت سوریه (ابومحمد جولانی) نبود؛ نقطه آغاز موجی تازه از رقابتهای سیاسی در خاورمیانه بود.
اکنون چند روز پس از آن دیدار در کرملین، به نظر میرسد هر سه بازیگر - با منافع و دغدغههایی متفاوت - در حال بازچینی مواضع خود نسبت به روابط روسیه و دمشق هستند. برای آمریکا، این رابطه تهدیدی بالقوه برای حضورش در شرق فرات است؛ برای ترکیه، هشداری درباره شکلگیری دوباره ائتلافهای روسی در جنوب مرزهایش؛ و برای کُردها، فرصتی مبهم میان بیم و امید؛ میان تضمین بقا و از دست رفتن استقلال نسبی.
در واشنگتن، دیدار ۱۵ اکتبر میان «ولادیمیر پوتین» و «احمد شرع» رئیس دولت موقت سوریه (ابومحمد جولانی)، به عنوان نشانهای از بازگشت تدریجی روسیه به صحنه سوریه تعبیر شد؛ بازگشتی که به گفته واشنگتن پست در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، ممکن است در ظاهر آرام و دیپلماتیک باشد اما در عمق خود چالشی برای حضور آمریکا در شرق فرات است.
بخش دوم: نگاه ترکیه به روابط روسیه و دمشق
بخش سوم: نگاه کُردها به روابط روسیه و دمشق
سکوت محتاطانه در قامشلو؛ میان تجربه ۲۰۱۹ و واقعیت ۲۰۲۵
جمعبندی نهایی بخش سوم:
جمع بندی نهایی: روسیه، دمشق و بازیگران نگران
کد خبر 2789873
نظر شما