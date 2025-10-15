کردپرس- در روزهای اخیر، ورزش آذربایجان غربی بار دیگر صحنه بروز رفتارهایی نگران‌کننده از سوی برخی جریان‌های افراطی و قوم‌گرا شده است؛ جریاناتی که با سوءاستفاده از فضای شور و هیجان فوتبال، در پی بهره‌برداری سیاسی و قومیتی از این عرصه پاک و مردمی هستند.

هفته گذشته، دیدار تیم هور اسپور ارومیه با نفت مسجدسلیمان در حالی برگزار شد که حضور پرشور هواداران این تیم جلوه‌ای از علاقه و همبستگی ورزشی مردم ارومیه بود، اما متأسفانه، پس از پایان این دیدار و پیروزی تیم هور اسپور در ضربات پنالتی، گروهی از افراد وابسته به جریان‌های شکست‌خورده انتخاباتی و گرایش‌های افراطی، با فراخوان‌های هدف‌دار در شبکه‌های اجتماعی، تلاش کردند این شور ورزشی را به تنش‌های قومیتی تبدیل کنند.

این جریان‌ها که در سال‌های اخیر نیز در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ناکام مانده‌اند، بار دیگر با تحریک احساسات عمومی، سعی در برهم زدن آرامش فضای ورزشی و اجتماعی استان دارند. روز گذشته نیز در جریان دیدار تیم ۹۰ ارومیه و نساجی مازندران، شعارهای تفرقه‌افکنانه و توهین‌آمیز از سوی برخی افراد افراطی شنیده شد؛ اقدامی که نه تنها مغایر با روح ورزش و جوانمردی است، بلکه توهین آشکار به مردمان شریف کُرد استان به شمار می‌رود.

جای پرسش جدی است که چرا مسئولان ورزش استان نسبت به این اقدامات سازمان‌یافته و مشکوک، سکوت اختیار کرده‌اند؟ چرا ورزشگاه‌ها به محلی برای بروز افراطی‌گری و قوم‌گرایی تبدیل شده‌اند؟ و چرا چهره‌های سیاسی شکست‌خورده اجازه می‌یابند از احساسات ورزشی مردم برای مقاصد سیاسی و تفرقه‌افکنانه استفاده کنند؟

بر اساس برخی گزارش‌ها، نفوذ این جریان‌های قوم‌گرا حتی به ساختار مدیریتی ورزش استان نیز رسیده و در انتصاب و عزل هیأت‌های ورزشی شهرستان‌های کردنشین دخالت‌هایی صورت گرفته است. اگر این روند ادامه یابد، بدون تردید سلامت و وحدت جامعه ورزشی استان با خطر جدی مواجه خواهد شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران باید در مواجهه با چنین رفتارهایی، بر اساس مواد ۱۳ و ۱۴ اساسنامه فیفا و نیز مواد ۱۳ و ۵۷ «مقررات انضباطی فیفا» (FIFA Disciplinary Code, 2023 Edition) اقدام قاطع و شفاف انجام دهد.

طبق این مقررات، هرگونه توهین، تبعیض یا رفتار تحقیرآمیز علیه اقوام، ملیت‌ها یا فرهنگ‌ها خط قرمز انضباطی محسوب می‌شود و می‌تواند محرومیت‌های سنگین برای باشگاه‌ها یا هواداران در پی داشته باشد.

بی‌تفاوتی در برابر چنین مواردی، مغایر با اصول بنیادین فیفا و روح پهلوانی و احترام در ورزش است. از این‌رو انتظار می‌رود فدراسیون فوتبال ایران با تصمیمی قانون‌محور، سریع و قاطع، ضمن جلوگیری از تکرار این حواشی، پیام روشنی از احترام فوتبال ایران به تنوع قومی و فرهنگی کشور به جامعه ورزشی و افکار عمومی مخابره کند.