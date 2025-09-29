کردپرس- در متن منتشرشده، اتهاماتی نظیر جاسوسی، قاچاق و همکاری با اسرائیل بهطور کلی به مردم کُرد نسبت داده شده است؛ ادعاهایی فاقد هرگونه مستند قانونی یا حقوقی. چنین رویکردی آشکارا با اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصل ۱۹ در خصوص برابری اقوام و حقوق برابر شهروندان، و نیز با تعهدات بینالمللی کشور در زمینه حقوق بشر مغایرت دارد.
کانون وکلا که باید پایگاه عدالت، حقیقت و کرامت انسانی باشد، با صدور این بیانیه ناخواسته به تریبونی برای ادبیات نژادپرستانه و تفرقهافکن بدل شده است. این اقدام نه تنها وحدت ملی را تضعیف میکند بلکه میتواند حیثیت و اعتبار جامعه وکالت ایران را خدشهدار نماید.
این اقدام تنها یک لغزش فردی یا اشتباه قلمی نیست؛ بلکه بخشی از پروژه خطرناک جریان پانترکیستی است که با سوءاستفاده از نام نهادهای حقوقی میکوشد افکار عمومی را مسموم کرده و ملتهای برادر ایران، بهویژه کوردها و ترکها، را در مقابل هم قرار دهد.
کسانی که پشت چنین بیانیههایی پنهان میشوند، همان تندروهای پانترکیست هستند که با دامن زدن به نفرت قومی، عملاً در زمین دشمنان بازی میکنند. امروز بیش از هر زمان دیگر، برخورد قاطع با این جریان مسموم برای حفظ وحدت، یک ضرورت حیاتی است.
اکنون انتظار میرود نهادهای مسئول، بهویژه قوه قضائیه و وزارت کشور، با بررسی دقیق این موضوع، نسبت به برخورد جدی با مسببان اقدام یادشده اقدام نمایند. همچنین ضروری است جامعه وکالت ایران با اعلام موضع شفاف، صف خود را از جریانهای افراطی و پانترکیستی جدا سازد تا بار دیگر جایگاه این نهاد در خدمت به عدالت و همبستگی تثبیت گردد.
نظر شما