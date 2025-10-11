تیم هور اسپور ارومیه به دور سوم جام حذفی کشور راه یافت+فیلم

به گزارش کردپرس، در مرحله جام حذفی کشور، بازی سخت و نفس‌گیر بین تیم های هور اسپور ارومیه و نفت مسجد سلیمان عصر روز گذشته در ورزشگاه ارومیه برگزار شد.

این دیدار از ساعت ۱۴ آغاز شد و در پایان ۹۰ دقیقه و دو وقت اضافه با نتیجه صفر بر صفر خاتمه یافت تا برنده مسابقه در ضربات پنالتی مشخص شود.

در نهایت تیم هور اسپور ارومیه موفق شد با نتیجه ۷ بر ۶ از سد نفت مسجدسلیمان عبور کند و به دور سوم جام حذفی کشور راه یابد.

تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان نیز با این شکست از ادامه رقابت‌های جام حذفی بازماند.

باشگاه فوتبال هوراسپور ارومیه یک باشگاه فوتبال در شهر ارومیه است که در سال ۱۴۰۳ تأسیس شد. این باشگاه توانست در همان سال اول تأسیس با کسب مقام نایب قهرمانی سوپرلیگ استان و صعود به لیگ کشوری جایگاه ویژه‌ای در فوتبال استان پیدا کند.