به گزارش کردپرس، روز گذشته در جریان بازی نود ارومیه و داماش گیلان در ورزشگاه ارومیه عده ایی از تماشاگرنماها اقدام به فحاشی و شعارهای نژادپرستانه علیه کردها کردند.
در همین خصوص قسیم عثمانی نماینده بوکان امروز ٢٢ مهر ماه در صحن علنی مجلس گفت: یک مسابقهی فوتبال در ارومیه، زمین بازی برخی قومگرایان شد. عدهای علیه امنیت ملی و در جهت ایجاد تنفر قومی شعارهای هنجارشکنانه علیه کردها سر دادند.
او افزود: این رفتارها و ادامهی آن میتواند باعث عکسالعملهایی شود و سرنخ مشکلات جدی استان و کشور است. باید با توهینکنندگان و هنجارشکنان برخورد جدی صورت گیرد.
نماینده مجلس دوازدهم تاکید کرد: مردم نجیب آذربایجانغربی اعم از کرد و ترک برادرانه در کنار هم مسالمتآمیز زندگی میکنند و مسئولان نباید به جریانهای منحرف قومی و مذهبی اجازه دهند این وحدت را خدشهدار کنند. دشمن سعی دارد با ایجاد شکافهای قومی و مذهبی قدرت کشور را تقلیل دهد. هوشیاری همگان برای مقابله با این توطئهی دشمن ضرورتی غیرقابل اجتناب است.
پیشتر رئیس هیئت فوتبال آذربایجان غربی گفته بود: قطعا با افراد تفرقه افکن برخورد می شود و افرادی که از بیرون عامل ایجاد تفرقه هستند و سوء استفاده میکنند توسط نهادهای متولی شناسایی و پیگیری میشود. فرمانده انتظامی ارومیه هم ضمن تأکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی، بیان کرده بود: شناسایی و برخورد با عوامل اقدامات تفرقه افکنانه و مغایر با وحدت ملی در محیط ها و اماکن ورزشی در دستور کار پلیس قرار دارد.
با این حال روز گذشته ورزشگاه ارومیه شاهد شعارهای نژادپرستانه بر علیه کردها بود و باید دید مقامات انتظامی و هیئت فوتبال استان چه اقداماتی در راستای برخورد با تفرقه افکنان و جریانات پانترکسیم انجام می دهند/.
