به گزارش کردپرس، محمدقسیم عثمانی در نطق علنی خود خود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جای تاسف است که تبعیض و عدم شایستهسالاری همچنان قاعدهی بازی در تیم مدیریتی استان است.
او تاکید کرد: در شرایطی که به انتخابات شوراها نزدیک میشویم این اتفاق علامت روشنی برای برخورد نهادهای مربوطه و هیاتهای اجرایی و نظارت با قومگرایان است.
عثمانی ادامه داد: نباید اجازه داد افرادی که قومگرا هستند و بویی از ملیگرایی نبردهاند وارد عرصهی کاندیداتوری انتخابات شورها شوند.
نماینده مجلس تصریح کرد: کسانی که حساسیت قومی و مذهبی استان ما را درک نمیکنند نباید در منصبهای حساس قرار بگیرند.
