پاسخ به بیانیه نژادپرستانه و وقیحانه کمیسیون حقوق بشرکانون وکلای آذربایجان شرقی/*کاوه اسدی

مهمترین اصول که در بیانیه کمیسیون حقوق بشر (نژادپرستانه) کانون وکلای آذربایجان نقض شده به شرح ذیل است؛

۱. نقض اصول جهانی حقوق بشر: بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، هر انسانی صرف نظر از نژاد، قومیت، یا ملیت خود، از حقوق برابر و برخورداری از آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار است. در ماده ۲ این اعلامیه تصریح شده است که «تمام انسان ها از حقوق و آزادی های بنیادین خود بدون هرگونه تبعیض برخوردار خواهند بود».

این بیانیه که کردهای ایران را به عنوان «مهاجران عراقی» قلمداد کرده، نه تنها شایسته توهین به تاریخ و هویت ملت کرد است، بلکه به وضوح حقوق این افراد را نقض می کند. آنها ساکنان بومی این سرزمین هستند و تاریخ و فرهنگ شان به هزاران سال پیش برمی گردد و اسناد معتبر موید این مطلب است.

۲. اصل برابری و احترام به هویت های قومی: در کنوانسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵) که ایران آن را امضا کرده است، تصریح می شود که هیچ گونه تبعیض نژادی، قومی یا فرهنگی نباید در هیچ شرایطی پذیرفته شود و کشورها موظف به ایجاد شرایطی برابر برای تمامی اقلیت ها هستند. بنابراین، اقدام کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی به عنوان یک نهاد حقوقی در ترویج تفکر نژادپرستانه و ضد بشری، با روح این کنوانسیون ها مغایرت دارد.

۳. نقض استقلال و بی طرفی نهادهای حقوقی: کانون وکلا و سایر نهادهای حقوقی در هر کشوری موظف به حفظ اصول بی طرفی، عدالت و احترام به حقوق بشر هستند. چنین بیانیه هایی که هدف شان تفرقه افکنی و تحریک نژادی است، نه تنها اعتبار حرفه وکالت را زیر سؤال می برد، بلکه موجب تخریب روابط اجتماعی و سیاسی نیز می شود. انتشار اینگونه بیانیه ها، تضعیف نهادهای حقوقی را به همراه خواهد داشت و این مسئله بر روند عدالت و حقوق بشر آسیب وارد می کند.

۴. درخواست برای اقدام قاطع: اکنون که این نوع رفتار نژادپرستانه به وضوح در قالب یک بیانیه رسمی منتشر شده، سوال اساسی این است که نهادهای امنیتی و قضائی کشور، که موظف به دفاع از تمامیت ارضی و حقوق انسانی اقوام مختلف ایران هستند، چه واکنشی به این اقدام غیرقانونی و تهدیدآمیز خواهند داشت؟ انتظار می رود که نهادهای مسئول، با اقدام قاطع و فوری خود، نسبت به اینگونه تفرقه افکنی ها و نقض آشکار حقوق بشر واکنش نشان دهند و از استقلال نهادهای حقوقی کشور و جایگاه حقوق بشری ایران دفاع کنند.

ما بر این باوریم که هیچ گونه تبعیض قومی، نژادی یا فرهنگی در هیچ بخشی از کشور نباید پذیرفته شود و هرگونه تلاش برای نفوذ پانترکیسم یا دیگر ایدئولوژی های تفرقه انگیز باید به طور جدی محکوم شود. اتحاد و همزیستی مسالمت آمیز تمامی هویت ها کهن و تاریخی در ایران، از مهم ترین اصول اساسی و خط قرمز کشور است که نباید تحت هیچ شرایطی خدشه دار شود.

در پایان، از نهادهای مسئول انتظار می رود که به طور جدی و مستند نسبت به این نوع رفتارهای نژادپرستانه و مشکوک واکنش نشان دهند و اقدامات قانونی لازم را برای مقابله با این گونه اقدام های فاشیستی و غیرقانونی و دشمن شاد کن انجام دهند.

* کاوه اسدی – وکیل پایه یک دادگستری