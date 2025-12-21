یلدا؛ شبی به قامت بلند آرزوی خرید!

به گزارش کردپرس، شب یلدای امسال شاید گرانترین شب یلدای سال های اخیر باشد، شبی که با کمترین برآورد بین ٦ تا ٨ میلیون تومان برای یک شام و دورهمی ساده آب می خورد و این کمترین میزان برآورد شده برای یک جمع ٦ نفره است.

امسال قیمت هر کیلو پرتقال و نارنگی بین ٦٠ تا ٦٥ هزار تومان، سیب ١٣٠ هزار تومان، موز ١٠٠ تا ١٤٠ هزار تومان و شاه میوه شب یلدا هم انار سرخ است که از کیلویی ٧٠ تا ١٢٠ هزار تومان در تره بار قیمت گذاری شده و هندوانه هم کیلویی ٢٨ تا ٣٠ هزار تومان است.

افزایش سرسام آور قیمت ها در شب پایانی ماه در حالی است که بسیاری همچنان منتظر واریز حقوق اول ماه هستند و دستشان برای بلندترین شب سال خالی مانده است چرا که این روزها دخل و خرج کسی با هم نمی خواند و ماه به نیمه نرسیده، بودجه خانواده ته می کشد، حال که یلدا، این جشن کهن در ایستگاه آخری قرار گرفته بسیاری از سفره ها خالی مانده است.

مسئولان تاکید دارند که هیچ کمبودی در تهیه میوه شب یلدا وجود ندارد؛ قطعا بازار پر از میوه های رنگارنگ است ولی با توجه به تورم و افزایش شدید قیمت میوه، تقاضا برای خرید پایین است. یعنی میوه به وفور هست ولی پولی در بساط نیست.

از سویی دیگر آجیل شب یلدا هم با ارفاغ فراوان و حذف بسیاری از مغزها به ٣ مغز و ٤ مغز ساده، هنوز هم گران است. ٣ مغز یک میلیون ٣٠٠ هزار تومان و ٤ مغز هم یک میلیون و نیم!

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار آذربایجان غربی از افزایش ۴۰ تا ۸۰ درصدی قیمت انواع آجیل در بازار خبر داده و می گوید: این افزایش در سایه نوسانات ارزی، تغییرات اقتصادی و اقلیمی، صورت گرفته که بازار این محصول پرمصرف را با کاهش تقاضا و چالش‌های جدی مواجه کرده است.

پسته خندان یلدا هم گفته می شود؛ به دلیل صادرات بی‌ضابطه، با افزایش سرسام‌آور قیمت در کشور روبه رو شده است.

رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان کشور نیز می گوید: دولت در آستانه شب یلدا قیمت روغن را ۲ برابر کرد، روغنی را که ۱ و نیم میلیون تومان می‌خریدیم باید ۴ میلیون بخریم. در نتیجه قیمت مواد اولیه پخت شیرینی در شب یلدا ۸۰ درصد گران شده و خرید شیرینی شب یلدا توسط مردم نصف شده است.

با این وضعیت میوه و آجیل و شیرینی، قطعا یلدای امسال گرانترین یلدا و شاید غمناک ترین یلدا بعد از یلدای سالهای کرونا باشد.

در دوران کرونا مردم از ترس بیماری از دورهمی بلندترین شب سال خودداری کردند و اما امسال شاید بسیاری از مردم از ترس گرانی، عطای این شب را به لقایش ببخشند و تنهایی، طولانی ترین شب سال را طی کنند. شبی که می توانست به یک دورهمی ساده و به یاد ماندنی و ارج گذاری سنت ها و آداب و رسوم کهن تبدیل شود اکنون به غصه خیلی از مردم تبدیل شده است.

با این اوصاف استاندار آذربایجان‌غربی خواستار مدیریت بر بازار شب یلدا شده و گفته بود: تأمین به‌موقع نیاز مردم ضروری بوده و باید شرایطی فراهم شود تا شهروندان بدون مشکل بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

تاکید بر تامین کالای مورد نیاز در بازار و نظارت بر مدیریت عرضه از سویی مسئولان، تنها گفتار درمانی بیش نیست و قیمت های سر به فلک گذاشته کمکی به اوضاع مردم در آستانه بلندترین شب سال نمی کند. به هر روی یلدا شب پیروزی نور بر تاریکی بر شما مبارک!