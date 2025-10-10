عامل تیراندازی به دفتر حزب دمکرات کردستان بازداشت شد

به گزارش کردپرس، دستگاه امنیت سلیمانیه اعلام کرد فردی که شامگاه ۷ اکتبر ۲۰۲۵ به‌سوی دفتر حزب دمکرات کردستان در ناحیه عربت تیراندازی کرده بود، بازداشت شده است.

در بیانیه‌ی این دستگاه آمده است: فردی با نام (ب.أ.ی.ک) متولد سال ۱۹۹۵، در ساعت ۱۱ شب روز دوشنبه به‌سوی دفتر یکی از احزاب سیاسی در شهرک عربت تیراندازی کرد. پس از انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات لازم، نیروهای امنیتی موفق شدند او را بازداشت و اسلحه نوع «کلاشینکف» را که در انجام جرم استفاده کرده بود، ضبط کنند.

دستگاه امنیت سلیمانیه افزوده است: «متهم ضمن اعتراف به ارتکاب جرم، اعلام کرده است که عضو نیروهای پیشمرگه و فرزند یکی از شهدای همان حزب است. او انگیزه‌ی این اقدام را عدم پاسخ‌گویی حزب به درخواست‌هایش عنوان کرده است.»

این نهاد تأکید کرده که متهم بر اساس ماده‌ی ۳۱/۴۰۵ قانون مجازات، با دستور مقام قضایی بازداشت شده است.