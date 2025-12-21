چراغ ویس لب خشکیده بانه را تٓر می کند 

کردپرس- استاندار کردستان همراه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و رییس شرکت آب و فاضلاب استان در سفری به بانه آخرین بازدید از خط انتقال آب سد چراغ ویس به شهر بانه را به عمل آورد. بازدیدی که نشان می دهد همه چیز برای افتتاح این پروژه مهم و ضروری در چند روز آینده آماده است.

لب خشکیده بانه مدتهاست در عطش چشیدن طعم آبی گورا است و رنج مردم بانه در یکی دو سال اخیر خصوصا تابستان امسال برای آب؛ دل همه کردستان را سوزاند.

رنجی که از نظر استاندار کردستان هم دور نماند و در همین بازدید در دو مورد مصاحبه با خبرنگاران از اینکه مردم بانه مجبور به تحمل این رنج بوده اند عذر خواهی کرد و از تحمل و همکاری آنان تشکر کرد.

پروژه انتقال آب سد چراغ ویس به طول تقریبی ۲۱ کیلومتر در وضعیت جغرافیایی مسیر، یک ابر پروژه به حساب می آید که بر اساس برآوردهای کارشناسی اجرای آن حدود ۲ سال طول می کشید، اما ضرورت تامین آب، پیگیری جدی استاندار و سایر مسولان و همت پیمانکار (قرارگاه خاتم الانبیإ) موجب شده این پروژه در مدت حدود ۵ ماهه آماده بهره برداری شود.



هزینه ۱۳۰۰ میلیاردی

استاندار کردستان در جریان این بازدید با بیان اینکه تاکنون ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه خط انتقال آب سد چراغ ویس سقز به بانه هزینه شده توضیح داد: ۷۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافته و مابقی هم طلب پیمانکاران است که در مسیر تخصیص قرار دارد.

آرش زره تن لهونی این پروژه را یکی از پروژه های مهم و ضروری استان عنوان کرد و تصریح کرد: پروژه انتقال آب سد چراغ ویس به سد سبدلو ابرپروژه ای بود که باید در کمترین زمان ممکن با توجه به نیاز مردم بانه به بهره برداری می رسید که در فروردین ماه پیگیری ها شروع شد.

وی اضافه کرد: بعد از تخصیص اعتبار را از کار گروه سازگاری با کم آبی برای بانه گرفتیم این جلسه با حضور وزیر برگزار شد و استان درخواست کرد و در ادامه پیگیری ها شروع شد و با معاون اول رییس جمهور، وزیر نیرو و وزیر کشور جلساتی برگزار شد و عملیات اجرایی آن در مرداد ماه آغاز شد.

زره تن لهونی بهره برداری زودهنگام این پروژه را نتیجه تلاش و هم افزایی مجموعه استان عنوان کرد و گفت: در کمتر از پنج ماه این پروژه آماده بهره بردار شده و امروز به صورت نمایشی تست می شود و در چند روز آینده به صورت رسمی به بهره برداری می رسد همه دستگاه ها در به نتیجه رساندن این پروژه نقش موثری داشتند.

او به حساسیت این پروژه اشاره کرد و گفت: ۱۵۵ امین گزارش این پروژه را شب گذشته مطالعه کردم و هر هفته هم به صورت مستمر جلسه پیگیری این پروژه برگزار شده است.



وی افزود: این پروژه در توپوگزافی سخت منطقه در کمتر از پنج ماه به بهره برداری رسیده در حالت عادی ۲ سال طول می کشید.

زره تن لهونی ضمن تقدیر از همراهی و همدلی مردم بانه و تحمل شرایط سخت گفت: پروژه خط انتقال آب سد چراغ ویس سقز به سد سبدلو به زودی به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران و مهندسین این پروژه در هشت جبهه کاری به صورت سه شیف مشغول کار بودند این مانوری که نشان داد که اگر همه دست به دست هم بدهند می توان کارهای سخت را در کمترین زمان ممکن انجام داد.

استاندار کردستان اظهار داشت: ۲۱ کیلومتر خط انتقال، ۲ مخزن، سه ایستگاه پمپاژ شناور و ۲ ایستگاه ثابت در این پروژه اجرایی شده و برای خرید تجهیزات در چند جبهه تلاش کردند.

اقدام اضطراری

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: پروژه اضطراری خط انتقال آب از سد چراغ ویس به بانه پس از پنج ماه تلاش جهادی آماده بهره برداری شد تا مشکل تامین آب شهر بانه در بلند مدت حل شود.

به گزارش خبرنگار کرد پرس آرش آریانژاد، در جریان بازدید از پروژه خط انتقال آب سد چراغ ویس سقز به سد سبدلو با اشاره به وضعیت بحرانی آب در شهرستان بانه و اقدامات جهادی برای حل این مشکل سخن اظهار کرد: پنج سال پس در پی کشور درگیر خشک سالی بود و استان کردستان نیز درگیر خشک سالی و کم آبی شد.

وی گفت: که بارش‌ها در سال جاری به میزان ۵۷ تا ۵۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش بارش‌ها باعث کاهش چشمگیر روان‌آب‌ها و کاهش سطح مخازن سدها شده است.

آریانژاد تصریح کرد: سد بانه و عباس‌آباد که پیش از این حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر بارش سالانه داشتند، امسال کاهش بارش شدید داشتند. این کاهش بارش‌ها باعث شد که به فکر اقدامات اضطراری برای تأمین آب شهرستان بانه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در پی این بحران، وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب استان با همکاری یکدیگر طرح اضطراری برداشت آب از منابع میان‌حوزه‌ای را راه‌اندازی کردند. هدف این پروژه، تأمین آب شهر بانه به مدت یک ماه و نیم بود که با این اقدام توانستیم تاب‌آوری آب شهر را تا حدی افزایش دهیم.

آریانژاد در ادامه توضیح داد: با این حال، این اقدامات کافی نبود و برای حل مشکل آب در بلندمدت نیاز به یک پروژه گسترده‌تر بود. در نتیجه، با دستور مقام عالی وزارت نیرو، پروژه‌ای جدید به منظور انتقال آب از سد چراغ‌ویس به بانه آغاز شد.

وی در خصوص جزئیات پروژه گفت: این پروژه شامل پمپاژ آب از سد چراغ‌ویس به مخزن‌های بانه از طریق خطوط لوله ۴۰۰ و ۴۵۰ میلی‌متری است. این پروژه که با همکاری پیمانکاران قرارگاه خاتم‌الانبیا به اجرا درآمد، قادر خواهد بود حدود ۳۵۰ لیتر آب در ثانیه به شهر بانه منتقل کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان همچنین تاکید کرد که با وجود پیش‌بینی‌های اولیه مبنی بر بهره‌برداری پروژه در کمتر از یک سال و نیم، این پروژه در کمتر از ۵ ماه آماده بهره‌برداری فاز اضطراری شده است.

وی این پروژه را یک اقدام جهادی و شاخص در سطح دولت دانست و از همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف قدردانی کرد.

آریانژاد در پایان خاطرنشان کرد: با اتمام این پروژه، تأمین آب شهرستان بانه برای چند سال آینده به طور کامل تأمین خواهد شد و مشکلات کم‌آبی این شهرستان تا حد زیادی حل خواهد شد.