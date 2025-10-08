۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۳

علی قره‌داغی در پیامی به مظلوم عبدی و احمد شرع: درگیری‌ها را متوقف کنید

علی قره‌داغی در پیامی به مظلوم عبدی و احمد شرع: درگیری‌ها را متوقف کنید

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان در پیامی به رئیس دولت موقت سوریه و فرمانده نیروهای قسد، توقف درگیری‌ها و اجرای توافق ۱۰ مارس را خواستار شد و گفت جان انسان‌ها باید بالاتر از هر اختلافی باشد.

به گزارش کردپرس، دکتر علی قره‌داغی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، در پیامی خطاب به مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) و احمد شرع رئیس دولت موقت سوریه، خواستار توقف درگیری‌ها و اجرای توافق ۱۰ مارس میان دو طرف شد.

قره‌داغی در پیام خود گفته است: «از رئیس دولت سوریه و فرماندهی قسد می‌خواهم مفاد توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ را با روحی اسلامی و ملی، بر پایه خرد و مسئولیت‌پذیری مشترک، اجرا کنند تا جان غیرنظامیان حفظ شود و سلامت بافت اجتماعی کشور تضمین گردد.»

او همچنین افزود: «جان انسان ارزشی والا دارد. ما خواستار پایان خون‌ریزی، حفاظت از غیرنظامیان و دوری از آشوب و خشونت هستیم؛ زیرا این امر به بازگشت امنیت و جلوگیری از گسترش افراط‌گرایی کمک می‌کند.»

رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان تأکید کرد: «وطن امانتی است بر دوش همه ما، و مسئولیتی مشترک بر عهده همگان است که در پیشرفت سوریه و مقابله با طرح‌های دشمنان نقش داشته باشیم.»

کد خبر 2789497

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha