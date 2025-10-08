به گزارش کردپرس، دکتر علی قرهداغی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، در پیامی خطاب به مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) و احمد شرع رئیس دولت موقت سوریه، خواستار توقف درگیریها و اجرای توافق ۱۰ مارس میان دو طرف شد.
قرهداغی در پیام خود گفته است: «از رئیس دولت سوریه و فرماندهی قسد میخواهم مفاد توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ را با روحی اسلامی و ملی، بر پایه خرد و مسئولیتپذیری مشترک، اجرا کنند تا جان غیرنظامیان حفظ شود و سلامت بافت اجتماعی کشور تضمین گردد.»
او همچنین افزود: «جان انسان ارزشی والا دارد. ما خواستار پایان خونریزی، حفاظت از غیرنظامیان و دوری از آشوب و خشونت هستیم؛ زیرا این امر به بازگشت امنیت و جلوگیری از گسترش افراطگرایی کمک میکند.»
رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان تأکید کرد: «وطن امانتی است بر دوش همه ما، و مسئولیتی مشترک بر عهده همگان است که در پیشرفت سوریه و مقابله با طرحهای دشمنان نقش داشته باشیم.»
نظر شما