افزایش تحرکات نظامی آمریکا در پی درگیری‌ میان کردها و ارتش سوریه

به گزارش کردپرس به نقل از دیده‌بان حقوق بشر سوریه، منبع‌های محلی در استان الحسکه گزارش دادند که روز گذشته یک هواپیمای باری وابسته به «ائتلاف بین‌المللی» در پایگاه قصریک در شمال الحسکه فرود آمده است. گفته می‌شود این هواپیما محموله‌ای شامل سلاح‌های سنگین، تجهیزات پیشرفته و سامانه پدافند هوایی را حمل می‌کرد. هم‌زمان، چندین بالگرد نظامی نیز بر فراز منطقه پرواز داشتند.

در همین راستا، نیروهای ائتلاف بین‌المللی رزمایش‌هایی را در پایگاه قصریک با استفاده از سلاح‌های سنگین برگزار کردند که هدف از آن، افزایش آمادگی رزمی نیروهای مستقر در این پایگاه اعلام شده است.

نیروهای کرد سوریه و نظامیان وابسته به حکومت جدید سوریه در دو روز گذشته در دو محله کردنشین حلب سوریه به تبادل آتش پرداختند اما بعد از سفر مقامات آمریکایی به منطقه تحت کنترل کردهای سوریه و سپس سفر مشترک آنها و مقامات کرد به دمشق، وزیر دفاع سوریه از آتش بس سراسری میان کردها و دمشق خبر داد.