حزب کمونیست خواستار بازگشایی فوری پارلمان اقلیم کردستان شد

به گزارش کردپرس، کمیته‌ی مرکزی حزب شیوعی کردستان در بیانیه‌ای درباره‌ی وضعیت سیاسی منطقه اعلام کرد که موضع حزب، ازسرگیری فوری فعالیت پارلمان کردستان است.

در این بیانیه آمده است: «در نشست اخیر حزب، تحولات پرشتاب خاورمیانه به‌ویژه اوضاع کلی جهان و تأثیر تغییر در موازنه‌ی قدرت‌ها و اتحادها بر وضعیت عراق و کردستان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»

بیانیه تأکید می‌کند که گسترش جهت‌گیری نئولیبرالیسم و پیامدهای آن از جمله تضعیف نقش دولت به سود الیگارشی و شرکت‌های بزرگ، گسترش مکانیزم‌های اقتصاد بازار به بهای از میان رفتن امنیت اقتصادی و اجتماعی، افزایش فقر، بیکاری و فشار بیشتر بر حقوق و آزادی‌ها، موضوعی نگران‌کننده است که مورد انتقاد حزب قرار گرفته است.

کمیته‌ی مرکزی ادامه داده است: «تداوم بحران سیاسی و تعطیلی پارلمان کردستان یکی از تهدیدهای جدی علیه مشروعیت ملی، دموکراسی و ساختار اقلیم کردستان است.»

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «موضع حزب شیوعی کردستان روشن است: بازگشایی هرچه سریع‌تر پارلمان کردستان ضروری است.»

این حزب در بیانیه‌ی خود هشدار داده است که در صورت ادامه‌ی وضعیت کنونی و تعطیلی نهادهای قانونی، بازگشت به اراده‌ی مردم و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان کردستان به‌عنوان گزینه‌ای برای نجات اقلیم مطرح خواهد بود، اما این امر نیازمند نقشه‌راه و اراده‌ی سیاسی واقعی است تا بحران‌ها بر پایه‌ی منطق عمومی و نه منافع حزبی حل شوند.

همچنین حزب شیوعی کردستان نسبت به آغاز کارزارهای تبلیغاتی انتخابات پارلمان عراق هشدار داده و تأکید کرده است که نباید از اموال عمومی، منابع مالی دولت و نهادهای مذهبی و دینی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده شود.