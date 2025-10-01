کانون وکلای آذربایجان شرقی ضمن عذرخواهی بیانیه چالش برانگیز خود را حذف کرد

به گزارش کردپرس، در اطلاعیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی آمده است: «پیرو بیانیه مورخه 1404/07/05 این کمیسیون که توسط روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان انتشار یافته است، از آن جایی که بیانیه مزبور متاسفانه موجب سوء برداشت و سوء تفاهماتی شده است که هرگز مدنظر تهیه کنندگان بیانیه نبود و در آن هیچ موضع گیری منفی نسبت به قومیت های اصیل ایرانی از جمله کردهای شریف هموطن وجود ندارد و دال مرکزی آن به امنیت، حقوق، تمامیت ارضی کشور و کرامت انسانی تمامی هموطنان فارغ از هر قوم و زبان معطوف بود و با یادآوری این نکته که نویسندگان بیانیه آن را متعاقب حمله ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی که با همراهی و پشتیبانی رژیم جنایتکار آمریکا صورت گرفت؛ با هدف آشکار ساختن فعالیت های گروه های تروریستی مخل امنیت عمومی در حوزه قاچاق سلاح، پهپاد و ... تهیه کرده بودند و از آنجایی که بیانیه ها و اظهارنظرهای پیرامون آن عموما از هدف و غایت اصلی بیانیه خروج موضوعی داشت و اتفاقا این موضع گیری ها موجب تکدر خاطر عدهای از هموطنان گردیده است، مع الوصف مراتب اعتذار خود را از بابت رنجش خاطر ناخواسته هموطنان عزیز اعلام می دارد».
سرویس آذربایجان غربی- در پی اعتراضات گسترده، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی بیانیهای را که توسط کمیسیون حقوق بشر آن منتشر شده بود، از وبسایت خود حذف کرده و اطلاعیه ای جدید در این باره منتشر کرده اند.
کد خبر 2789270
نظر شما