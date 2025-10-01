کانون وکلای آذربایجان شرقی ضمن عذرخواهی بیانیه چالش برانگیز خود را حذف کرد

به گزارش کردپرس، در اطلاعیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی آمده است: «پیرو بیانیه مورخه 1404/07/05 این کمیسیون که توسط روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان انتشار یافته است، از آن جایی که بیانیه مزبور متاسفانه موجب سوء برداشت و سوء تفاهماتی شده است که هرگز مدنظر تهیه کنندگان بیانیه نبود و در آن هیچ موضع گیری منفی نسبت به قومیت های اصیل ایرانی از جمله کردهای شریف هموطن وجود ندارد و دال مرکزی آن به امنیت، حقوق، تمامیت ارضی کشور و کرامت انسانی تمامی هموطنان فارغ از هر قوم و زبان معطوف بود و با یادآوری این نکته که نویسندگان بیانیه آن را متعاقب حمله ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی که با همراهی و پشتیبانی رژیم جنایتکار آمریکا صورت گرفت؛ با هدف آشکار ساختن فعالیت های گروه های تروریستی مخل امنیت عمومی در حوزه قاچاق سلاح، پهپاد و ... تهیه کرده بودند و از آنجایی که بیانیه ها و اظهارنظرهای پیرامون آن عموما از هدف و غایت اصلی بیانیه خروج موضوعی داشت و اتفاقا این موضع گیری ها موجب تکدر خاطر عده‌ای از هموطنان گردیده است، مع الوصف مراتب اعتذار خود را از بابت رنجش خاطر ناخواسته هموطنان عزیز اعلام می دارد».