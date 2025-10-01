کانون وکلای کردستان: تحریف واقعیت و دامن زدن به اختلافات قومی مردود و محکوم است

به گزارش کرد پرس، در بیانیه کانون وکلای دادگستری کردستان، آمده است: «انتشار مطالب اخیر کمیسیون موسوم به حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی را که تحت عنوان بررسی وضعیت پناهندگان عراقی و در کمال تأسف با تحریف حقیقت گرایی مردم شریف و مقاوم غرب کشور و به ویژه مردم شریف استان کردستان و با رویکردی غیرمنصفانه و مبتنی بر پیش فرض های جانبدارانه و مملو از اعلام مواضع سیاسی بوده است، به شدت محکوم می کند».

«همانگونه که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲ که بر برابری انسان ها فارغ از هرگونه تمایز در حمایت قانون اساسی تأکید دارد، مقرر شده است، هر نوع بیان مغایر با این اصول که سبب تحریک افکار عمومی و یا ایجاد زمینه ای برای برتری طلبی قومی، نژادی و سیاسی اقوام، موجود در شهرهای آذربایجان و مناطق غرب کشور شود، نه تنها اقدامی مغایر با اصول اساسی حقوق بشر، بلکه عامل بیگانگان جهت دامن زدن به اختلافات و تقابل با وحدت ملی است».

«کانون وکلای دادگستری کردستان همواره به عنوان یک نهاد مستقل مسئولیت پذیر، تنها مأموریت و رسالت خود را صیانت از حقوق اساسی انسان ها و تقویت وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدها و توطئه ها دانسته و هرگونه موضع گیری مغایرانه که حقوق برابر همه آحاد ملت، خط قرمز جامعه وکالت است و موجب خدشه دار کردن آن می شود، مردود می داند».

«بنابراین انتظار می رود که انتشار مطالب توسط نهادها و کمیسیون های حقوق بشری وابسته به نهادهای وکالتی تنها در چارچوب موضوعات حقوق بشری و دفاع از کرامت انسانی و فارغ از گرایشات سیاسی و جانبدارانه باشد و نه اینکه امکان بروز اختلافات قومی و مذهبی را فراهم کند».

«کانون وکلای دادگستری کردستان ضمن ابراز تأسف از اظهارات غیرمسئولانه اعضای کمیسیون موسوم به حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، این اقدام را اقدامی نسنجیده، غیرقابل قبول و مغایر با اصول و ارزش های والای انسانی دانسته و به شدت آن را محکوم می کند».

«بدیهی است همبستگی، انسجام و تأکید بر رسالت جامعه وکالت مبنی بر عدالت محوری، انصاف و همسویی با اهداف عالیه انسانی از یک سو و رعایت مرزهای ملی برای حفظ وحدت، انسجام و تمامیت ارضی کشور از سوی دیگر همواره وظیفه ای خطیر و اجتناب ناپذیر برای جامعه وکالت خواهد بود».

«کانون وکلای دادگستری کردستان، انتظار دارد کانون وکلای آذربایجان شرقی در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح بیانیه صادره اقدام کند تا از بروز هرگونه تبعات ناخواسته و پیامدهای ناخوشایند جلوگیری به عمل آید».